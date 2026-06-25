Histórico: Urquiza de Santa Elena avanza en la Liga Federal y enfrentará a River

Clasificó a los playoffs interconferencia de la Liga Federal al eliminar a Gimnasia de Rosario. El próximo rival de Urquiza será River Plate.

Urquiza de Santa Elena selló una histórica clasificación a los playoffs interconferencia de la Liga Federal de Básquet 2026. El elenco del norte entrerriano avanzó de instancia al derrotar en condición de local a Gimnasia de Rosario 84 a 77 en el tercer y decisivo punto de la serie.

El estadio del CUSE presentó un marco imponente de público. Esto generó un clima ideal para disfrutar de una verdadera batalla basquetbolística entre dos muy buenos equipos.

Histórica victoria de Urquiza de Santa Elena

Gimnasia comenzó mejor el partido, sacando ventaja en el goleo gracias a la efectividad de Marcos Luchi y Lucas Herrera, además de ejercer una muy buena defensa sobre los jugadores claves en la generación de juego de Urquiza, especialmente sobre su base Jonathan Monzón. Esto obligó al entrenador Leonardo Villagra a solicitar un tiempo muerto cuando restaban más de seis minutos para el cierre del primer cuarto, con un parcial de 14 a 4 para la visita.

Tras regresar a la cancha, el mejor jugador del encuentro, Marcos Revello, quien firmó una actuación extraordinaria con 42 de valoración, comandó la remontada de su equipo anotando 13 puntos y reduciendo la diferencia a cinco unidades (21-26).

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

En el segundo cuarto, Urquiza contó con un goleo repartido, con ocho jugadores anotando. Nuevamente Marcos Revello, esta vez acompañado por Jonathan Monzón y Salvador Godoy, lideró la ofensiva. Justamente Godoy convirtió el triple que, a falta de tres minutos para el cierre del primer tiempo, le permitió a Urquiza pasar al frente por primera vez en el partido (39-37).

En la segunda mitad, aunque Urquiza se mantuvo siempre al frente en el marcador, el partido tuvo pasajes muy disputados. El base de Gimnasia, Lautaro Suárez, asumió el protagonismo ofensivo de la visita en varios momentos, pero encontró respuesta en Marcos Revello, Jonathan Monzón y Marcos Acevedo, quienes, mediante rápidos y efectivos contraataques, volvieron a darle tranquilidad al conjunto de Santa Elena. Finalmente, Urquiza se quedó con la victoria por 84 a 77.

El próximo paso en la Liga Federal

Urquiza de Santa Elena enfrentará a River Plate en la próxima instancia. El primer encuentro se disputará en Buenos Aires el martes 30 de junio, mientras que la revancha será el sábado 4 de julio en el estadio del Club Urquiza. De ser necesario un tercer partido, se jugará el domingo 5 de julio, nuevamente en el norte entrerriano.