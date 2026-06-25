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No Te Va Gustar cumple 32 años y lo celebra con una extensa gira

No Te Va Gustar se formó en Uruguay, en el año 1994 cuando un grupo de amigos del liceo decidieron armar una banda y presentarse en una plaza del barrio.

25 de junio 2026 · 12:50hs
No Te Va Gustar cumple 32 años y lo celebra con una extensa gira

No Te Va Gustar Oficial

No Te Va Gustar cumple 32 años y lo celebra con una extensa gira

La banda uruguaya No Te Va Gustar cumple 32 años este 25 de junio, en medio de una gira que recorre gran cantidad de países del mundo. En Gualeguaychú estarán el 10 de septiembre y en Paraná se presentarán el 19 de septiembre.

No Te Va Gustar se formó en Montevideo, Uruguay, en el año 1994 cuando un grupo de amigos del liceo decidieron armar una banda y presentarse en un festival en una plaza del barrio. Con más de 30 años de trayectoria, NTVG se ha convertido en una de las bandas de rock en español más convocantes de Latinoamérica. A lo largo de su carrera ha desarrollado importantes giras por el mundo, recorriendo Sudamérica entera y países como Cuba, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra y España.

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32 años de historia

La banda es apasionada por los procesos de grabación y la búsqueda y exploración de sonidos nuevos en cada uno de sus álbumes. Todos sus discos han alcanzado status Oro o Platino y se han editado en Estados Unidos, España, México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.

Nacidos en el corazón de la encantadora ciudad de Montevideo, con su melancólica paz, la atractiva intelectualidad de sus bares y cafés, y la musicalidad permanente de cada esquina, NTVG ha construido su universo musical en base a expandir lo que le brinda su entorno con elementos que va encontrando en su intenso camino. Con letras sentidas e inteligentes construyen un sonido que viaja entre lo autóctono y lo cosmopolita, manteniendo un mordaz equilibrio entre la amargura existencialista y el optimismo más guerrero.

No Te Va Gustar años aniversario Banda
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