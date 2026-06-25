APB: Olimpia es el primer finalista del Torneo Apertura

Avanzó a la instancia decisiva del primer certamen de la temporada 2026 de la APB al dejar en el camino a Ciclista. Espera por Talleres o Recreativo.

Olimpia es el primer finalista del Torneo Apertura 2026 de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El CAO avanzó a la instancia decisiva al derrotar 77 a 61 a Ciclista en el estadio Humberto Pietranera. De esta manera barrió la serie de semifinales por 2 a 0.

El conjunto Azulgrana volvió a mostrar un sólido rendimiento colectivo y, luego de varios años, volverá a disputar una final de la máxima categoría de la APB.

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

Nicolás Agasse fue el máximo anotador del equipo ganador con 20 puntos, mientras que Valentín Sánchez finalizó como el jugador mejor valorado del encuentro.

Habrá tercer juego en la otra llave de semifinales del Torneo Apertura

Recreativo superó con autoridad a Talleres por 92 a 59 y empató 1-1 la otra serie semifinal del Torneo Apertura de la APB. El Bochas fue ampliamente superior durante todo el partido y logró estirar la definición a un tercer encuentro.

La figura del partido fue Facundo Mackinnon, quien aportó 19 puntos, 9 rebotes y una valoración de +25.

La serie se definirá este viernes 26 de junio desde las 21 en el estadio Raúl Bibi Gómez, donde Talleres será local. El ganador enfrentará a Olimpia en la final del Torneo Apertura de la Primera A.