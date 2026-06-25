Uno Entre Rios | Ovación | Costa de Marfil

Costa de Marfil venció a Curazao y consiguió una histórica clasificación en el Mundial 2026

Costa de Marfil se impuso por 2-0 al seleccionado caribeño, con doblete de Nicolas Pépé, en Filadelfia, en el cierre del Grupo E.

25 de junio 2026 · 19:19hs
El héroe de Costade Marfil fue Nicolas Pépé. 

El héroe de Costade Marfil fue Nicolas Pépé. 

Costa de Marfil logró una histórica clasificación: se impuso por 2-0 a Curazao, en Filadelfia, por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026. Los africanos finalizaron como escoltas de Alemania y lograron superar la instancia de fase de grupos por primera vez en la historia. Su rival en dieciseisavos de final será Francia o Noruega.El héroe de los marfileños fue Nicolas Pépé. El delantero del Villarreal -de 31 años- convirtió un doblete para el inolvidable triunfo del conjunto marfileño. Costa de Marfil quedó segundo y avanzó a los 16avos de final: su rival será el segundo del Grupo I (Francia o Noruega, nada menos). Por su parte, Curazao se despidió en fase de grupos en su primera participación en la Copa del Mundo. Los caribeños cayeron por 7-1 con Alemania en el debut, luego consiguieron un histórico empate por 0-0 con Ecuador y cerraron con la derrota frente a los marfileños.

Cómo quedó la tabla tras el triunfo de Costa de Marfil

Al finalizar en el primer lugar del grupo, Alemania se enfrentará contra uno de los mejores terceros de la fase de grupos —será uno de los integrantes de las zonas A, B, C, D o F—: el partido se jugará el lunes 29 de junio a las 17:30 (hora argentina) en Boston. Costa de Marfil, que terminó en la segunda posición, se medirá contra la selección que culmine segunda en el Grupo I —Francia o Noruega—: la llave se disputará el martes 30 a las 14:00 (hora argentina) en Dallas. Ecuador aseguró su lugar en los 16avos de final al asentarse como uno de los mejores ocho terceros (su rival se decidirá una vez que se complete la fase de grupos). Curazao terminó última con un punto.

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