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Paulo Londra cierra el año en Buenos Aires con un show especial

Paulo Londra se presentará el sábado 28 de noviembre y llevará por primera vez al escenario las canciones de su nueva etapa, junto a los éxitos que marcaron su carrera

11 de septiembre 2026 · 10:42hs
Paulo Londra cierra el año en Buenos Aires con un show especial

Paulo Londra se presentará el sábado 28 de noviembre y llevará por primera vez al escenario las canciones de su nueva etapa, junto a los éxitos que marcaron su carrera.

Paulo Londra cierra el año en el Movistar Arena

Paulo Londra volverá a presentarse en Buenos Aires para cerrar su 2026 con un show en el Movistar Arena, el próximo sábado 28 de noviembre. La noche combinará los grandes éxitos de su carrera con las canciones de su nuevo álbum, que llegarán por primera vez al escenario porteño.

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La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el jueves 10 de septiembre a las 13, mientras que la venta general estará disponible desde el viernes 11 de septiembre a las 13, a través de movistararena.com.ar. Habrá seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

El regreso al estadio porteño llega después de las dos funciones agotadas que Londra protagonizó allí tras seis años sin presentarse en Buenos Aires.

Un año de crecimiento internacional

El 2026 encontró a Paulo Londra consolidado como uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional. Durante el año se presentó en el Festival de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Plata y de Oro, y regresó a Lollapalooza Argentina como único headliner nacional.

También sumó cuatro nominaciones a los Premios Gardel y llevó su música por Estados Unidos, Colombia, México, Chile y Perú, con varias presentaciones agotadas.

Londra comenzó su recorrido en las competencias de freestyle y rápidamente se convirtió en uno de los artistas argentinos más escuchados a nivel mundial. Fue el primer argentino en superar los mil millones de reproducciones en Spotify con una canción propia, gracias a “Adán y Eva”.

En agosto presentó “me asfixia LA CIUDAD”, el primer adelanto de su próximo álbum. La canción muestra una faceta más íntima y una búsqueda sonora renovada, con la producción de Lisan y Tiano, y habla sobre la necesidad de bajar el ritmo y encontrar refugio en los vínculos.

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Paulo Londra Buenos Aires Show Movistar Arena
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