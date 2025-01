Pato Fontanet habló de la masacre de Cromañón

En honor a las víctimas y sus familias, se realizaron dos actos conmemorativos. El primero, en el Obelisco porteño, y el segundo, una marcha desde Plaza de Mayo hacia el santuario de Cromañón. En el acto del Obelisco, participó el ex líder de Callejeros, Patricio Fontanet, quien interpretó algunas canciones. Durante su actuación, recordó que el evento no se trataba de un show, sino de un acto de memoria activa y reclamo, y expresó un mensaje claro: “Les pedimos que sea en paz y con tranquilidad. Un honor para nosotros recibir a Don Osvaldo”.

Cromañón: la palabra de Pato Fontanet

Fontanet también aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje fuerte sobre la política y la justicia: “No hay un político que haya sido mirado en esta causa. De hecho, los siguieron poniendo en listas y hasta hubo gente que se presentó para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos los estigmatizados, los malos, los negros, los grasas. Tengamos cuidado, no le demos de comer más a esta gente”. Su discurso reveló el dolor y la frustración con el sistema judicial y político, que, según él, no asumió responsabilidades por la tragedia.

Tras el incendio, Fontanet y otros miembros de la banda fueron acusados por su posible responsabilidad en la tragedia, principalmente por el uso de bengalas y la sobreventa de entradas, factores que contribuyeron al desastre. En 2012, Fontanet fue condenado a 7 años de prisión por estrago doloso y cohecho activo. Cumplió parte de su condena hasta ser liberado en 2018. Desde entonces, su relación con las víctimas y los familiares ha sido compleja. Aunque ha expresado su dolor por lo sucedido, Fontanet ha mantenido una postura de no asumir una responsabilidad directa, responsabilizando al dueño del local, Omar Chabán (quien falleció en 2014), y al sistema de habilitaciones corrupto de la época. Esta postura ha generado divisiones: algunos familiares y sobrevivientes lo consideran insensible, mientras que otros lo entienden.

Homenaje

A 20 años de la tragedia, la organización No nos cuenten Cromañón, que agrupa a sobrevivientes y familiares de las víctimas, organizó una conmemoración en la emblemática Avenida 9 de Julio. Allí, nuevamente Fontanet se presentó con Don Osvaldo, donde recordó el doloroso contexto de aquellos días. “Hace veinte años me dijeron que si me volvía a subir a un escenario me iban a pegar un tiro y me iban a poner en una bolsa negra. Muchísimas gracias a los políticos, a los jueces, a los periodistas, por haber hecho tantas maldades. Gracias a sus maldades sigo pensando cómo contestarles con dignidad e integridad”, expresó Fontanet, apuntando contra el sistema político y judicial que, según él, fue responsable de la falta de justicia.

La masacre de Cromañón sigue siendo un tema candente, no solo por la memoria de las víctimas, sino también por las luchas y reclamos que continúan exigiendo justicia y cambios en las condiciones de seguridad de los eventos públicos en el país. La tragedia sigue presente, y el compromiso con la memoria y la justicia continúa siendo un tema de lucha activa para los sobrevivientes y las familias afectadas.