Las Pelotas encabezó una extensa noche de rock en el Predio Multieventos

Las Pelotas encabezó la programación del jueves en el Predio Multieventos y reunió a una gran cantidad de público que acompañó una noche dedicada al rock

Las Pelotas encabezó la programación del jueves de La Fiesta de la Playa en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay y reunió a una gran cantidad de público que acompañó una noche dedicada al rock.

La jornada incluyó una amplia participación de grupos locales y regionales. Proyecto Efemérides, Casanova, No Somos Nadie, Daniel Dubini, Bad News, Imaginaria y Suma Paciencia fueron parte de una grilla que sostuvo el pulso musical durante varias horas y permitió mostrar distintos recorridos dentro del rock.

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

La presencia de Las Pelotas tuvo un peso particular dentro de la programación. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo consolidó un camino propio dentro del rock nacional, surgido tras la disolución de Sumo y sostenido en el tiempo con discos, giras y un vínculo permanente con su público. Ese recorrido volvió a reflejarse en un show que combinó clásicos y canciones de distintas etapas de su historia.

Fiesta de la Playa 2026

La programación continúa

La actividad sigue este viernes con una noche dedicada a la cumbia. El cierre estará a cargo de Damas Gratis, con Pablito Lescano al frente, y un repertorio centrado en canciones que marcaron al género. La grilla se completa con Cazadores, Modo Fun, La Aplanadora, Grupo Cinco, Facundo y su Chamamecera Ilusión y Conjunto Itay.

Servicios y organización

Durante todas las jornadas, el Predio Multieventos ofrece una infraestructura pensada para acompañar al público. El espacio cuenta con más de 30 foodtrucks que integran el Patio de Comidas, paseo artesanal, juegos para chicos, servicio de emergencia y una oferta gastronómica variada, con opciones rápidas, veganas y aptas para personas celíacas.

El predio abre todos los días a las 19. En el ingreso se disponen dos filas diferenciadas: una destinada a la compra de entradas y otra para quienes ya cuentan con su ticket adquirido de manera anticipada.

No está permitido el ingreso con conservadoras. Solo se autoriza el acceso con termolares plásticos. No se permite el ingreso de envases de vidrio, latas ni bidones de gran tamaño. Se pueden ingresar reposeras y sillones, que deberán ubicarse en los sectores definidos por la organización, hasta completar la capacidad prevista.

Las personas con discapacidad pueden ingresar presentando CUD y DNI. El acompañante deberá contar con entrada, salvo que el certificado indique la necesidad de acompañante.

Venta de entradas

Continúa la venta de entradas para las próximas jornadas, tanto de forma online como presencial. El punto de venta presencial funciona en el Predio Multieventos, de 10 a 12.30, para la compra de anticipadas y entradas del día. A partir de las 19, la venta queda habilitada únicamente para la jornada en curso.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir hasta el día previo a cada show. El mismo día del evento, el valor deja de ser anticipado. También se pueden comprar entradas a través de WhatsApp, de lunes a viernes de 9 a 16, al 351-3248-545, y durante las 24 horas en la plataforma 1000tickets.

Valores

Viernes 16 de enero – Damas Gratis

Entrada en el predio (16/01): $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Platea sectores A1 y A3: $13.200

Sábado 17 de enero – DJ Alan Gómez + La Joaqui

Anticipadas preventa 2 (hasta 16/01): $20.000

Entrada en el predio (17/01): $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Platea sector A2: $17.000

Domingo 18 de enero – Luck Ra

Anticipadas preventa 2 (hasta 17/01): $24.000

Entrada en el predio (18/01): $27.500

Menores de 12 años: $2.500

Platea sector B2: $16.500