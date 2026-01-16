Lula Bertoldi: "Es una oportunidad hermosa para encontrarnos con nuevos públicos"

La cantante de Eruca Sativa, Lula Bertoldi, dialogó en exclusiva con UNO a raíz de la presentación que la banda realizará este sábado en Paraná

El sábado 17, a las 20, se realizará una nueva edición de Música en el Anfiteatro – Rock en el Anfiteatro Héctor Santángelo, en el Parque Urquiza. La propuesta reunirá a EMI Cersofio y su Conjunto, Híbridos, Tribality Studio y Eruca Sativa, con patio gastronómico y entrada libre.

En la previa de la presentación, UNO dialogó en exclusiva con Lula Bertoldi , cantante de Eruca Sativa, quien expresó su entusiasmo por el regreso de la banda a la capital entrerriana y por el carácter abierto y comunitario de la propuesta.

“Estamos felices de volver. Hace mucho que no vamos y siempre es un placer estar allí. Desde que empezamos con la banda tenemos un público hermoso en Paraná”, señaló la artista, al tiempo que destacó la posibilidad de tocar en un espacio emblemático como el anfiteatro, dentro del Parque Urquiza.

La fecha propone además compartir escenario con bandas locales, un cruce que el trío valora especialmente. “Nos encanta compartir escenario con artistas de la ciudad. A Emi Cersofio la conozco y me gusta mucho lo que hace, y con los chicos de Híbridos hemos tenido contacto. Va a ser una noche de encuentro”, adelantó Bertoldi, quien además confirmó que están preparando un momento especial con un cuerpo de baile de Paraná.

Sobre el vínculo con nuevos públicos, la cantante remarcó la importancia del mensaje que atraviesa la obra de la banda. “Nos gusta que la gente nos conozca, que escuche nuestras letras. Nos importa el mensaje que damos, que tiene que ver con lo positivo, con despertar, con abrir los ojos. Eso se expresa tanto en las canciones como en la potencia de la música”, explicó.

El entorno también ocupa un lugar central en la experiencia del show. “El lugar influye mucho. Tocar en el parque y en un anfiteatro es distinto, se acerca mucha gente nueva y eso nos encanta. Es un ámbito familiar y eso genera otra energía”, agregó.

En cuanto al repertorio, adelantó que el público podrá recorrer distintas etapas de la banda. “Vamos a tocar canciones de todas las épocas. Si bien estamos presentando nuestro último disco, A tres días de la Tierra, también van a sonar los temas que el público de Paraná quiere escuchar”, concluyó.