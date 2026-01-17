Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

En un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo, especializarse es clave. Cursos de IA y Linkedin son los recomendados para estas vacaciones.

Mientras para muchos el verano es sinónimo exclusivo de descanso, un segmento creciente de profesionales elige aprovechar las vacaciones para invertir en su formación y adquirir nuevas herramientas o competencias que les permitan mejorar su posicionamiento laboral y alcanzar sus objetivos profesionales. En ese escenario, LinkedIn aparece como una plataforma clave para encontrar oportunidades laborales, ampliar redes comerciales, profesionales y empresariales, y comprender el pulso del mercado de trabajo.

Así lo plantea la paranaense María Juliana Gabás, licenciada en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires (UBA), master en Administración de Negocios por la Universidad de Palermo (UP) y fundadora de MJG Consultores en Recursos Humanos , una firma dedicada desde 2010 a la capacitación, selección de personal, comunicaciones internas y desarrollo profesional, que presta servicios desde Buenos Aires a empresas de todo el país.

Aprovechar las vacaciones

“En la región todavía es bajo el nivel de personas que eligen capacitarse durante sus vacaciones. La capacitación no siempre es vista como una inversión personal, sino como algo que debería ofrecer la empresa”, explicó a UNO Gabás. Sin embargo, aclaró que en grandes centros urbanos, como Buenos Aires, esta lógica comienza a revertirse: “Muchas personas que no se van de vacaciones deciden formarse para arrancar el año con nuevas competencias y mayores posibilidades laborales”.

Para la especialista, la formación no sólo impacta en el currículum o en el perfil de LinkedIn, sino también en la vida cotidiana. “Capacitarse es una inversión en la calidad de vida. Todo lo que uno aprende para el trabajo también sirve para la vida. Aprender a resolver problemas, incorporar tecnología o mejorar habilidades genera mayor seguridad y autonomía”, sostuvo.

En un contexto marcado por la transformación tecnológica, la capacitación deja de ser opcional. Al respecto, aseguró: “El mercado laboral cambia constantemente porque la tecnología se incorpora a todas las áreas y puestos de trabajo. Ya no importa en qué sector trabajes: en algún punto vas a tener que saber usar inteligencia artificial (IA) para agilizar tu trabajo y mejorar su calidad”.

Lejos de una mirada futurista, Gabás lo plantea como una necesidad concreta: “No estamos hablando de algo lejano o complejo, sino de herramientas que hoy ya están disponibles y que impactan directamente en la empleabilidad”. “Las vendedoras de algunos comercios de Paraná, los community managers y los diseñadores gráficos de la zona son algunos de los perfiles que ya las están utilizando”, ejemplificó.

Los alcances de LinkedIn

En ese proceso de actualización y posicionamiento profesional, LinkedIn ocupa un lugar central. “Todavía existe la idea de que LinkedIn es sólo para buscar empleo, y eso hace que muchas personas que no están buscando trabajo de manera activa no lo utilicen. Pero LinkedIn es mucho más profundo”, afirmó Gabás.

Según explicó, se trata de una red social que permite conectar personas, profesionales y empresas a nivel mundial, generando vínculos que pueden transformarse en oportunidades laborales, comerciales y de desarrollo profesional. “Desde Recursos Humanos hablamos de distintas fuentes de búsqueda cuando debemos cubrir una posición: portales de empleo, grupos y estados de WhatsApp, grupos y páginas de Facebook”, detalló.

“LinkedIn se diferencia por ser una base propia de perfiles que cuentan su trayectoria laboral y que, mediante su sistema y la incorporación de inteligencia artificial, permite identificar candidatos que cumplen con la mayoría de los requisitos del puesto a cubrir”, agregó.

Desde MJG Consultores, Gabás dicta talleres específicos sobre el uso de LinkedIn, enfocados en el aprovechamiento de todas sus funciones gratuitas, sin centrarse únicamente en la optimización del perfil. “La clave está en entender cómo funciona la plataforma, su lenguaje propio, qué acciones priorizar y cómo interactuar. No es una red recreativa ni un espacio para compartir ideologías políticas o religiosas. LinkedIn premia el contenido original, la constancia y la participación sostenida”, aseguró.

Match empresarial

LinkedIn permite buscar y filtrar personas y empresas, seguir referentes, analizar tendencias del sector y participar en conversaciones relevantes. “A través de los contactos —directos o indirectos— uno puede llegar a personas que no conoce, pero que están alineadas con sus objetivos laborales o comerciales”, señaló la especialista.

Además, destacó la importancia de una interacción estratégica: comentar con sentido, compartir contenido con opinión propia y evitar prácticas automáticas o invasivas. “Cuando entendés cómo funciona LinkedIn y empezás a ver resultados, lo amás”, resumió.

En talleres recientes, muchos participantes se sorprenden al notar el rápido crecimiento de su red de contactos y la visibilidad que pueden alcanzar con acciones simples pero sostenidas. “Eso demuestra el enorme potencial que tiene la herramienta cuando se la utiliza con criterio”, agregó.

Un mercado laboral en constante transformación

Consultada sobre el presente del mercado laboral argentino, , que presenta una contante transformación y múltiples desafíos, Juliana Gabás evitó simplificaciones: “No se trata de decir si falta capacitación o si hay gente calificada o no. El mercado cambia porque cambian los puestos de trabajo. Algunos desaparecen, otros se transforman y surgen nuevos roles”, sostuvo.

En ese escenario, la formación continua y el uso inteligente de herramientas como LinkedIn se vuelven diferenciales. “Las capacitaciones abren posibilidades a nuevas aperturas laborales y personales. No garantizan un resultado inmediato, pero sí amplían el abanico de oportunidades”, reflexionó, a modo de conclusión, en un contexto en el que durante el verano la capacitación empieza a consolidarse como una alternativa para quienes buscan no sólo descansar, sino también prepararse para un mercado laboral cada vez más dinámico, donde el conocimiento, la tecnología y las redes profesionales marcan la diferencia.