Femicidios en 2025: hubo 247 hechos y Entre Ríos registra una tasa baja de incidencia

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró 247 víctimas en 2025. Entre Ríos tuvo una tasa de incidencia de 0,00055

Se dieron a conocer las estadísticas del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación correspondientes al año 2025. El registro incluye 200 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, 4 transfemicidios, 9 suicidios feminicidas y 17 casos relacionados con contextos de narcotráfico y crimen organizado. Si bien las cifras correspondientes a 2024 y 2025 indican una reducción respecto al pico registrado en 2023, la problemática se mantiene constante a lo largo de todo el año, sin que ningún mes registre menos de 15 casos.

Del análisis de los datos se desprende una estadística alarmante sobre la frecuencia de estos crímenes en el país: durante 2025, se cometió un femicidio cada 35 horas. Esto representa un promedio semanal de casi 5 víctimas (4,7) de violencia de género extrema.

El informe detalla que el lugar físico más inseguro para las mujeres continúa siendo su propio entorno: el 60% de los asesinatos ocurrieron en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor.

En cuanto al vínculo, se determinó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario en el 84% de los casos, siendo mayoritariamente parejas o exparejas. Solo el 5,5% de los hechos fueron cometidos por desconocidos.

Las estadísticas del Observatorio revelan tendencias claras sobre los perfiles de las víctimas y los agresores en Argentina.

Perfil de las Víctimas

El grupo etario con mayor prevalencia se sitúa entre los 31 y 50 años (100 casos). También se registraron 22 víctimas menores de 18 años, de las cuales 6 tenían menos de 12 años.

La mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo y, en el 84% de los casos existía una relación preexistente entre la víctima y el victimario, siendo la relación de pareja o expareja la más común. Solo el 5,5% de los casos fueron cometidos por desconocidos.

El 17% de las víctimas había realizado al menos una denuncia por violencia de género antes del crimen. En el 50,6% de los casos se confirmó que no hubo denuncias previas.

Como consecuencia de estos crímenes, 133 niñas y niños quedaron sin madre.

Los casos se mantienen constantes durante todo el año; ningún mes registró menos de 15 casos, siendo diciembre el mes con la cifra más alta (28 casos).

Perfil de los Agresores

Al igual que en las víctimas, el pico de incidencia se encuentra en la franja de 31 a 50 años. Se registraron 32 femicidas que cometieron suicidaron tras el hecho y hubo 13 intentos de suicidio no consumados. Esta cifra se mantuvo estable en relación con el año anterior.

Unos 18 de los agresores pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad. Se identificaron 12 sicarios entre los victimarios.

Aunque las cifras muestran volatilidad desde 2017, el año 2025 presentó el valor más bajo del período observado, con a disminución del 23% respecto al pico crítico de 2023.

Sobre el lugar de los hechos

El entorno más peligroso para las mujeres sigue siendo el privado: el 60% de los asesinatos ocurrieron en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el femicida. Sobre los métodos más empleados fueron el uso de armas de fuego, los golpes y el apuñalamiento, seguidos por una alta incidencia de estrangulamientos y quemaduras.

Entre Ríos

De acuerdo con el informe anual del Observatorio en Entre Ríos se registraron cuatro femicidios durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. La proporción de incidencia respecto a la población feminina de la provincia (732.031 habitantes de sexo femenino, según los datos del Censo 2022) es relativamente baja respecto a otras provincias, con

En términos absolutos, Entre Ríos se encuentra significativamente por debajo de los distritos con mayor cantidad de casos, como Buenos Aires (95), Santa Fe (30), Misiones (15) y Córdoba y Tucumán (13 cada una). No obstante, registra más casos que provincias como La Pampa (0), Corrientes (1), Chubut (1), San Juan (1) y Tierra del Fuego (1).

En términos proporcionales (Tasa de incidencia): aunque Buenos Aires tiene el mayor número de casos totales, su tasa de incidencia (0,00088) es menor a la de otras provincias con menos población. En este sentido, Entre Ríos presenta una de las tasas de incidencia más bajas del país (0,00055), situándose muy lejos de las provincias con mayor riesgo proporcional: 1. Santa Cruz: 0,00235. 2. Misiones: 0,00230. 3. Neuquén: 0,00221. 4. Chaco: 0,00189. 5. Jujuy: 0,00167.

En resumen, los datos indican que, si bien Entre Ríos no está exenta de violencia extrema de género, su tasa de incidencia proporcional es menor que la de la mayoría de las jurisdicciones, incluyendo la zona de CABA/Buenos Aires y las provincias del noreste y sur del país que encabezan el ranking de peligrosidad relativa.

