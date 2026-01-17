El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) dará inicio a su temporada 2026 con un ciclo especial dedicado a Frankenstein, uno de los personajes más influyentes de la literatura y el cine. La propuesta se desarrollará durante enero y febrero en el patio de la Biblioteca Provincial, ubicada en Alameda de la Federación 278, en Paraná, con entrada libre y gratuita.
Frankenstein vuelve al cine: un ciclo al aire libre abre la temporada del Cineclub Noble
Bajo el nombre Verano Frankenstiano, el ciclo propone cuatro proyecciones que recorren distintas versiones cinematográficas del clásico de Mary Shelley (1797–1851), en una actividad conjunta entre el IAAER y la Biblioteca Provincial. Ambos organismos dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
La iniciativa pone en diálogo literatura y cine, una relación persistente en la creación artística contemporánea. Frankenstein o el moderno Prometeo continúa resignificándose a través del tiempo, con nuevas lecturas y adaptaciones, como la reciente versión dirigida por Guillermo del Toro para una plataforma internacional. El ciclo invita a revisitar esa tradición desde la pantalla grande y en un espacio compartido.
La primera función será el viernes 23, a las 20.30, con la proyección de La novia de Frankenstein (Estados Unidos, 1935), dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff. La historia retoma al doctor Frankenstein, quien es obligado a crear una compañera para su criatura; sin embargo, al cobrar vida, ella reacciona con rechazo y horror.
Desde la Biblioteca Provincial informaron que el profesor Ricardo Martín Ramírez (FHAyCS–UADER) realizará una introducción previa a cada función, orientada a vincular imágenes, relatos y preguntas. El objetivo es promover una experiencia colectiva de lectura y conversación, entendiendo al cine y la literatura como lenguajes en permanente reescritura.
Las próximas funciones
-
Viernes 30 de enero, 20.30: La maldición de Frankenstein (Reino Unido, 1957), dirigida por Terrence Fisher, con Peter Cushing como el barón Víctor Frankenstein y Christopher Lee en el rol de la criatura.
Viernes 13 de febrero, 20.30: El jovencito Frankenstein (Estados Unidos, 1974), dirigida por Mel Brooks, con Gene Wilder.
Viernes 20 de febrero, 20.30: Frankenstein de Mary Shelley (Estados Unidos, 1994), dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, con Robert De Niro como el monstruo. Esta versión es reconocida por su búsqueda de fidelidad al texto original, incluyendo el marco narrativo de la expedición al Ártico.