Frankenstein vuelve al cine: un ciclo al aire libre abre la temporada del Cineclub Noble

El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) dará inicio a su temporada 2026 con un ciclo especial dedicado a Frankenstein, uno de los personajes más influyentes de la literatura y el cine. La propuesta se desarrollará durante enero y febrero en el patio de la Biblioteca Provincial, ubicada en Alameda de la Federación 278, en Paraná, con entrada libre y gratuita.

Bajo el nombre Verano Frankenstiano , el ciclo propone cuatro proyecciones que recorren distintas versiones cinematográficas del clásico de Mary Shelley (1797–1851) , en una actividad conjunta entre el IAAER y la Biblioteca Provincial. Ambos organismos dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos .

La iniciativa pone en diálogo literatura y cine, una relación persistente en la creación artística contemporánea. Frankenstein o el moderno Prometeo continúa resignificándose a través del tiempo, con nuevas lecturas y adaptaciones, como la reciente versión dirigida por Guillermo del Toro para una plataforma internacional. El ciclo invita a revisitar esa tradición desde la pantalla grande y en un espacio compartido.

La primera función será el viernes 23, a las 20.30, con la proyección de La novia de Frankenstein (Estados Unidos, 1935), dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff. La historia retoma al doctor Frankenstein, quien es obligado a crear una compañera para su criatura; sin embargo, al cobrar vida, ella reacciona con rechazo y horror.

Desde la Biblioteca Provincial informaron que el profesor Ricardo Martín Ramírez (FHAyCS–UADER) realizará una introducción previa a cada función, orientada a vincular imágenes, relatos y preguntas. El objetivo es promover una experiencia colectiva de lectura y conversación, entendiendo al cine y la literatura como lenguajes en permanente reescritura.

Las próximas funciones