Cosquín Rock Brasil 2026: conocé la grilla completa del festival

El Cosquín Rock Brasil tendrá su edición 2026 el 13 de enero y, por primera vez en su historia, el festival desembarca en la isla de Florianópolis

12 de enero 2026 · 14:45hs
Cosquín Rock Brasil 2026: conocé la grilla completa del festival

Cosquín Rock Brasil 2026: conocé la grilla completa del festival

El Cosquín Rock Brasil tendrá su edición 2026 el 13 de enero, con una jornada que brindará mucha música en pleno verano. Por primera vez en su historia, el festival desembarca en la isla de Florianópolis, y tendrá lugar en el Stage Music Park, uno de los espacios más importantes de la región.

Cosquín Rock Brasil 2026

Las entradas, disponibles en pesos argentinos, se encuentran a la venta a través de este link. La propuesta reunirá a artistas de distintos puntos de Latinoamérica en una grilla diversa, con dos escenarios y estilos que van del rock al reggae, la electrónica y el hip hop.

Escenario Rock

La apertura estará a cargo de Maneva, banda de reggae de São Paulo, que llegará con su energía y su mensaje. Luego será el turno de Los Pericos, referentes históricos del reggae y el ska argentino.

El recorrido continuará con Los Ratones Paranoicos, que aportarán rock argentino, seguidos por La Vela Puerca, una de las bandas más convocantes de Uruguay. El cierre musical del escenario estará a cargo del argentino Dillom.

Tras los shows, el festival tendrá su broche con Bresh, la fiesta que propone una selección de hits y una pista pensada para celebrar hasta el final de la noche.

Escenario Playa

La tarde comenzará con el DJ chileno Roberto Cox, con un set de electrónica. Luego se presentará Karandaya, banda con raíces argentinas que desde 2006 fusiona influencias brasileñas, reggae y latin jazz.

La grilla seguirá con Joao Coité, músico y productor, referente del reggae y el pop brasileño, y más tarde con Perotá Chingó, el dúo argentino de proyección regional. El cierre del escenario estará a cargo de Samo, banda brasileña de hip hop.

LEER MÁS: Crespo se prepara para la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza

Cosquín Rock Brasil Festival Florianópolis Rock
