Rally Dakar 2026: Luciano Benavides se consagró por segundos

Luciano Benavides consiguió la consagración más apretada en la historia del Rally Dakar. Logró el triunfo en motos por solo por 2 segundos en la última etapa

17 de enero 2026 · 09:06hs
En una definición que desafía toda lógica deportiva, el piloto argentino Luciano Benavides, integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, se alzó con el título del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos.

Este logro representa no solo su primer título en la competencia más exigente del mundo, sino también la victoria con el margen más estrecho jamás registrado en la historia de la categoría: apenas dos segundos de diferencia en la clasificación general.

La etapa final, un tramo de 105 kilómetros cronometrados en la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita, comenzó con un panorama sumamente complejo para el salteño. Benavides inició la jornada con una desventaja superior a los tres minutos respecto al líder, el estadounidense Ricky Brabec.

Sin embargo, la templanza del argentino le permitió mantener un ritmo sólido que lo llevó a cruzar la meta en la segunda posición de la etapa, lo cual terminó siendo suficiente para revertir el marcador global.

La narrativa de esta carrera cambió drásticamente en el kilómetro 98, Ricky Brabec (Piloto de Honda Monster Energy), quien buscaba su tercera corona, cometió un error de navegación fatal a escasos 7 kilómetros de la meta. Al tomar un desvío incorrecto, el estadounidense cedió el tiempo necesario para que la ventaja que había construido durante semanas se desvaneciera en segundos.

LEER MÁS: Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

La victoria de Benavides vuelve a remarcar que en la alta competencia, la carrera no termina hasta que se cruza el último puesto de control. La combinación de talento técnico, preparación física y la capacidad de capitalizar los errores ajenos convirtió una distancia "imposible" en una victoria legendaria

