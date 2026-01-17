Uno Entre Rios | Ovación | Lisandro Martínez

Con el gualeyo Lisandro Martínez, el Manchester United festejó en el derbi

Con Lisandro Martínez como titular, los Diablos Rojos le ganaron 2 a 0 como local al Manchester City en el debut de Michael Carrick como entrenador.

17 de enero 2026 · 19:25hs
Lisandro Martínez celebrando el triunfo en Old Trafford. 

Lisandro Martínez celebrando el triunfo en Old Trafford. 

Manchester United se impuso como local ante Manchester City por 2 a 0, en un partido correspondiente a la 22ª fecha de la Premier League. Con el gualeyo Lisandro Martínez como titular y Michael Carrick como entrenador interino, los Diablos Rojos se quedaron con el derbi.

El dueño de casa sacó diferencias en el marcador gracias a los tantos del francocamerunés Bryan Mbeumo, a los 20 minutos del segundo tiempo, y del danés Patrick Dorgu, a los 31. El equipo de Josep Guardiola llevaba nueve jornadas sin conocer la derrota, con seis triunfos y tres empates al hilo.

Las Yaguaretés fueron contundentes en ataque y duras en defensa.

Las Yaguaretés están en semifinales del Circuito Mundial de Sevens

María Victoria La Pipi Rivero brilló entre las mujeres en La Paz.

La Paz vibró con el 41° Triatlón Internacional y vivió otra fiesta del deporte

La victoria dejó a Manchester United con 35 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones y en zona de clasificación a la Europa League. En la otra vereda, Manchester City quedó con 43 unidades y comparte el segundo lugar con Aston Villa, que tiene un compromiso menos y este domingo recibirá a Everton.

Lisandro Martínez Manchester United Manchester City Premier League
