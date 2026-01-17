Uno Entre Rios | Show | Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani están separados

Tras el escándalo por audios filtrados y declaraciones de sus exparejas, Luciano Castro y la actriz Griselda Siciliani decidieron "tomarse un tiempo"

17 de enero 2026 · 09:23hs
Tras el escándalo por audios filtrados y declaraciones de sus exparejas

Tras el escándalo por audios filtrados y declaraciones de sus exparejas, Luciano Castro y la actriz Griselda Siciliani decidieron "tomarse un tiempo"

Tras las recientes declaraciones de “amantes” y un meme viral que llegó hasta los actores de Hollywood, Luciano Castro y Griselda Siciliani tomaron la decisión de separarse.

Según supo la pareja está atravesando una fuerte crisis en su relación, producto de las polémicas declaraciones de mujeres que confesaron haber sido abordadas por el actor, mientras este se encontraba viviendo un romance con Siciliani.

Leo Bartolomé estrenó Desopilante es diferente en Villa Carlos Paz

Leo Bartolomé estrenó "Desopilante es diferente" en Villa Carlos Paz

Yunta Mambo

Yunta Mambo representará a Paraná en la instancia final del Pre Cosquín

Luciano Castro Griselda Siciliani.jpg

Según detalló el periodista Alejandro Castelo en A la tarde, la actriz habría sido terminante con su decisión tras los nuevos casos de infidelidad que estallaron en los medios durante la última semana.

“Hubo una conversación donde se pusieron las cosas sobre la mesa y ella tomó una decisión“, informó el panelista. “Él la entendió, a pesar de que la esté pasando bastante mal, pero estamos en condiciones de decir oficialmente que Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados”, sumó.

Ni Griselda ni Luciano van a desmentir esto, porque es así, esto es muy de adentro”, aclaró.

La pareja habría aprovechado la reciente separación por cuestiones laborales, como un tiempo para reflexionar sobre el siguiente paso en su relación: “Se van a tomar un tiempo. Griselda le tuvo que manifestar esto a Luciano, mal que le pese y con mucho dolor él lo entiende”.

Hoy por hoy están separados, no sabemos lo que va a pasar. Griselda necesita tomarse este tiempo”, cerró.

Actualmente, la actriz se encuentra en Buenos Aires, mientras que Castro está en Mar del Plata con sus hijos.

Griselda Siciliani Luciano Castro Separación
Noticias relacionadas
Sugados por Carl en Limbo junto a Murió de Asco

Sugados por Carl en Limbo junto a Murió de Asco, con entrada gratuita

El Carnaval de Gualeguaychú lanza beneficios especiales para vecinos y entrerrianos este fin de semana

El Carnaval de Gualeguaychú lanza beneficios especiales para vecinos y entrerrianos este fin de semana

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

Las Pelotas encabezó una extensa noche de rock en el Predio Multieventos

Las Pelotas encabezó una extensa noche de rock en el Predio Multieventos

Ver comentarios

Lo último

Frankenstein vuelve al cine: un ciclo al aire libre abre la temporada del Cineclub Noble

Frankenstein vuelve al cine: un ciclo al aire libre abre la temporada del Cineclub Noble

Banco Nación: aumentaron 124% los préstamos en moneda extranjera

Banco Nación: aumentaron 124% los préstamos en moneda extranjera

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Ultimo Momento
Frankenstein vuelve al cine: un ciclo al aire libre abre la temporada del Cineclub Noble

Frankenstein vuelve al cine: un ciclo al aire libre abre la temporada del Cineclub Noble

Banco Nación: aumentaron 124% los préstamos en moneda extranjera

Banco Nación: aumentaron 124% los préstamos en moneda extranjera

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Fiesta de la Playa: Damas Gratis hizo bailar a todos en Concepción del Ururguay

Fiesta de la Playa: Damas Gratis hizo bailar a todos en Concepción del Ururguay

Policiales
Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Ovación
Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Liga Argentina: el clásico fue para Central Entrerriano

Liga Argentina: el clásico fue para Central Entrerriano

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides se consagró por segundos

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides se consagró por segundos

El nieto de Roque Romero Gastaldo sigue el legado de su abuelo

El nieto de Roque Romero Gastaldo sigue el legado de su abuelo

River se medirá ante Peñarol por el segundo y último amistoso de la pretemporada

River se medirá ante Peñarol por el segundo y último amistoso de la pretemporada

La provincia
Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Fiesta de la Playa: Damas Gratis hizo bailar a todos en Concepción del Ururguay

Fiesta de la Playa: Damas Gratis hizo bailar a todos en Concepción del Ururguay

La comercialización de granos en Entre Ríos creció 17% durante 2025

La comercialización de granos en Entre Ríos creció 17% durante 2025

SMN: continúa el calor y el tiempo inestable

SMN: continúa el calor y el tiempo inestable

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

Dejanos tu comentario