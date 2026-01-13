Uno Entre Rios | Escenario | Eruca Sativa

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Este sábado, desde las 20, el Anfiteatro Héctor Santángelo del Parque Urquiza recibirá una nueva fecha del ciclo Música en el Anfiteatro junto a Eruca Sativa

13 de enero 2026 · 11:42hs
Este sábado 17 de enero, desde las 20, el Anfiteatro Héctor Santángelo del Parque Urquiza recibirá una nueva fecha del ciclo Música en el Anfiteatro, con una programación dedicada al rock y entrada libre.

La propuesta tendrá como número central a Eruca Sativa, una de las bandas más reconocidas del rock argentino, que compartirá escenario con artistas locales: Híbridos H2, Tribality Studio y Emilia Cersofio junto a su conjunto, en una grilla que pone en valor la producción musical de la ciudad.

La jornada contará además con patio gastronómico, en un espacio pensado para el encuentro del público y el disfrute de la música en un entorno al aire libre.

La actividad forma parte de la agenda cultural de verano y se desarrollará en el Anfiteatro Héctor Santángelo, ubicado en el Parque Urquiza, con acceso libre para todo el público.

Datos del evento

  • Día: sábado 17 de enero

  • Hora: 20

  • Lugar: Anfiteatro Héctor Santángelo, Parque Urquiza

  • Entrada: libre

