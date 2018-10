Pampita ya no está en pareja con Polito Pieres

Aunque nunca hubo oficialización del noviazgo, la pareja le puso fin a su relación amorosa, según confirmaron desde el entorno de ambos a Gente.





A veinte días de la primera fotos juntos –y abrazados– a la salida del cine, Pampita y Polito Pieres le pusieron fin a su relación amorosa, que si bien nunca confirmaron públicamente, desde el entorno de ambos era una realidad.





Ya el fin de semana pasada hubo un indicio de que habían puesto un freno a su incipiente romance, ya que ella viajó a Bariloche para el casamiento de su amiga Puli Demaría y él se quedó en Buenos Aires a la espera de un partido de polo que se suspendió debido al fuerte temporal que hubo.





Otro dato más que confirma que ya no están más juntos es que hoy la conductora de "Pampita íntima" no iría junto a Polito a la Gala de la Fundación ProSalud de la Univerdidad Austral en la que se los esperaba a ambos, según pudo confirmar Gente.





La última vez que se los vio juntos fue el viernes 27 de septiembre en Tortugas para el debut de Ellerstina, en la fecha inaugural del primer abierto de la Triple Corona. "No me quiero perder nada en esta vida. Voy a hacer todo lo que me haga bien. Y no me importa lo que diga la gente", le dijo Carolina a Intrusos.





Hoy Polito jugará con Ellerstina la semifinal del Campeonato Abierto del Tortugas Country Club y seguramente se notará la ausencia de Pampita en las tribunas.