Uno Entre Rios | Ovación | Marruecos

Marruecos le ganó a Haití y clasificó a los 16avos de final como segundo

Los de Marruecos terminaron por detrás de Brasil y se enfrentarán en la siguiente instancia al primero del Grupo F del Mundial 2026.

24 de junio 2026 · 21:27hs
Marruecos se metió a la siguiente instancia.

Marruecos se metió a la siguiente instancia.

Marruecos remontó dos veces y le ganó 4-2 a Haití para avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026 como segundo del Grupo C, en un partido disputado en Atlanta. Los africanos cerraron la fase de grupos por detrás de Brasil y aguardan al ganador del Grupo F como rival en la siguiente ronda.

Lo que dejó el triunfo de Marruecos

El partido arrancó con un golpe para Marruecos: a los 10′, el balón pegó en la espalda del arquero Yassine Bounou tras un taco de Joseph y le regaló la ventaja a Haití. Lejos de desestabilizarse, el equipo africano respondió con Achraf Hakimi, quien empató a los 39′ con un remate de zurda desde muy cerca del arco.

Marruecos ganó y encamina su clasificación.

Marruecos le ganó a Escocia y quedó a las puertas de la clasificación

Universitario llegó a los 21 puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: cuatro equipos ganaron y se prendieron en la pelea

La igualdad duró apenas cuatro: Wilson Isidor puso el 2-1 haitiano al minuto 43 con un disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior izquierdo, asistido por Jean-Kévin Duverne. Ya en tiempo de descuento del primer tiempo, Ismael Saibari igualó por segunda vez al convertir de derecha desde el centro del área con asistencia de Hakimi, y el partido fue al descanso 2-2.

En el complemento, Marruecos tomó el control. El seleccionador realizó un triple cambio al inicio del segundo tiempo: Gessime Yassine, Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi ingresaron por El Kaabi, Brahim Díaz y Saibari, respectivamente. Fue precisamente Rahimi quien quebró el empate al minuto 78 con un remate de derecha desde el centro del área, asistido por Chadi Riad tras un córner, para el 3-2. Johny Placide, el arquero haitiano, recibió tarjeta amarilla en esa secuencia por sus protestas.

El cuarto tanto llegó al 89′, cuando Yassine, el mismo delantero que había entrado como suplente, recibió un pase de Rahimi en el segundo palo y tocó al fondo de la red para sellar el 4-2. La jugada fue revisada por el VAR ante la sospecha de que el balón había salido de la cancha antes del centro, pero el gol fue validado. Poco después, a los 95′, Bounou había evitado el descuento haitiano con una atajada ante el remate de tiro libre de Duckens Nazon.

De este modo, Haití culminó su participación sin ningún punto y Marruecos accedió a 16 avos donde se enfrentará al primero del Grupo F que componen Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Marruecos Haiti Mundial 2026
Noticias relacionadas
Brasil festejó con una goleada.

Brasil goleó a Escocia y se clasificó como primero

Javier Martínez, dirigente del sóftbol nacional y local.

Preocupación en el sóftbol argentino por la salud de Javier Martínez

Franco Colapinto eligió la ilustración de Carlitos Percara y lo llevará en su termo por el mundo.

El dibujo de un chajariense fue elegido por Franco Colapinto

Vicentín volvió a brillar con la Selección Argentina.

Vicentin, pieza clave en la reacción argentina para vencer a Alemania en la VNL

Ver comentarios

Lo último

Liga Paranaense: cuatro equipos ganaron y se prendieron en la pelea

Liga Paranaense: cuatro equipos ganaron y se prendieron en la pelea

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos

Marruecos le ganó a Haití y clasificó a los 16avos de final como segundo

Marruecos le ganó a Haití y clasificó a los 16avos de final como segundo

Ultimo Momento
Liga Paranaense: cuatro equipos ganaron y se prendieron en la pelea

Liga Paranaense: cuatro equipos ganaron y se prendieron en la pelea

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos

Marruecos le ganó a Haití y clasificó a los 16avos de final como segundo

Marruecos le ganó a Haití y clasificó a los 16avos de final como segundo

Brasil goleó a Escocia y se clasificó como primero

Brasil goleó a Escocia y se clasificó como primero

Preocupación en el sóftbol argentino por la salud de Javier Martínez

Preocupación en el sóftbol argentino por la salud de Javier Martínez

Policiales
La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Ovación
Preocupación en el sóftbol argentino por la salud de Javier Martínez

Preocupación en el sóftbol argentino por la salud de Javier Martínez

Turismo Carretera: Paraná será sede de la definición de la Etapa Regular

Turismo Carretera: Paraná será sede de la definición de la Etapa Regular

Vicentin, pieza clave en la reacción argentina para vencer a Alemania en la VNL

Vicentin, pieza clave en la reacción argentina para vencer a Alemania en la VNL

Liga Paranaense: cuatro equipos ganaron y se prendieron en la pelea

Liga Paranaense: cuatro equipos ganaron y se prendieron en la pelea

APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

La provincia
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos

Se realizó en Paraná la charla Los rostros de Manuel Belgrano

Se realizó en Paraná la charla "Los rostros de Manuel Belgrano"

Este jueves izarán la Bandera Argentina en conmemoración a Paraná

Este jueves izarán la Bandera Argentina en conmemoración a Paraná

Paraná incorporó una planta de asfalto en frío para mejorar el mantenimiento y bacheo de las calles

Paraná incorporó una planta de asfalto en frío para mejorar el mantenimiento y bacheo de las calles

El Senado entrerriano avanzó en el debate de la reforma previsional con aportes de especialistas

El Senado entrerriano avanzó en el debate de la reforma previsional con aportes de especialistas

Dejanos tu comentario