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El dibujo de un chajariense fue elegido por Franco Colapinto

Carlos Percara de Chajarí fue el ganador de una selección de dibujos que hizo Franco Colapinto. Llevará su sticker en su termo durante la temporada.

24 de junio 2026 · 20:06hs
Franco Colapinto eligió la ilustración de Carlitos Percara y lo llevará en su termo por el mundo.

Franco Colapinto eligió la ilustración de Carlitos Percara y lo llevará en su termo por el mundo.

Carlos Percara, conocido en la ciudad de Chajarí como “Carlitos”, fue el ganador de un concurso que generó el corredor argentino Franco Colapinto. El mismo fue organizado mediante una aplicación que creó para sus seguidores y fans. Consistía en enviar un dibujo y el ganador se convertiría en un sticker que el joven piloto llevaría pegado en su termo personal, hasta el fin de la temporada deportiva.

Percara participó con su dibujo denominado “DRS humano”. Este fue creado meses atrás y ya ha dado la vuelta al mundo, apareciendo en distintas banderas, en las transmisiones oficiales de la Fórmula 1.

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En la mañana de este miércoles, el chajariense visitó los estudios de Radio Chajarí y contó sobre el concurso. “Yo lo veía difícil, participé el último día (…). No podía creer que gané”, manifestó. Asimismo, contó que participaron alrededor de 500 dibujos y Colapinto eligió solamente 12 para que su público, mediante una votación, elija el diseño ganador. Finalmente, el elegido fue el de Percara.

El saludo de Colapinto.

La labor del joven de Chajarí

“Dibujo desde muy chico, siempre lo hice y nunca lo difundí tanto. Una de mis pasiones es el automovilismo y ahora lo estoy combinando con las ilustraciones”, explicó el artista.

En un video difundido en las últimas horas, se puede ver como Franco pega el sticker de Percara en su termo. Debido a esto, hay quienes ya desean tener uno igual y se lo hicieron saber a su creador. “Me llena el alma, yo todo lo hago con pasión”, dijo al respecto.

Cabe aclarar que el DRS (Drag Reduction System) es un sistema del alerón trasero de los monoplazas de Fórmula 1, diseñado para reducir la resistencia al aire y aumentar la velocidad punta en las rectas (ganando entre 10 y 15 km/h). Su objetivo principal es facilitar los adelantamientos en las carreras. En el dibujo de Percara, se puede ver como muchas personas empujan el auto de Colapinto, por lo que decidió que su nombre fuera “DRS humano”.

Franco Colapinto Chajarí Fórmula 1
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