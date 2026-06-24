Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

Derrotó a Ciclista en condición de visitante en el primer juego de las semis del Torneo Apertura de la APB.

24 de junio 2026 · 14:32hs
APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

Olimpia sacó ventaja en una de las series de semifinales del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En el estadio Juan Baglietto sorprendió a Ciclista al derrotarlo 87 a 62.

El conjunto azulgrana tuvo una destacada actuación como visitante y logró dominar el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos. Con una sólida producción ofensiva y una defensa que limitó las opciones del local, el CAO construyó una diferencia que le permitió cerrar el partido con autoridad.

apb: talleres se quedo con el primer punto de semifinales

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

Talleres fue el mejor de la fase regular del campeonato de la APB.

APB: Talleres y Recreativo abren las semifinales del Torneo Apertura

Nota relacionada: La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

Nicolás Agasse fue el máximo anotador del equipo ganador con 26 puntos, mientras que Lautaro Vilotta completó una sobresaliente actuación y terminó como el jugador mejor valorado de la noche con +32.

Como siguen las semis del Torneo Apertura

La serie de semifinales continuará este miércoles, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en el segundo juego de la llave.

Una de las historias se disputará en el estadio Antonio Zorzet, donde Recreativo recibirá desde las 21 a Talleres. El Rojo se quedó con el primer juego.

A la misma hora Olimpia y Ciclista se enfrentarán en el estadio Humberto Pietranera.

APB Olimpia Torneo Apertura
Noticias relacionadas
Ciclista se ubicó entre los cuatro mejores equipos del Torneo Apertura. 

APB: Ciclista completó el cuadro de semifinales

apb: talleres y olimpia avanzaron a semifinales

APB: Talleres y Olimpia avanzaron a semifinales

apb: recreativo, el primer semifinalista del torneo apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

Jugadores y cuerpo técnico del equipo de la APB con el trofeo.

La APB se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Infantiles

Ver comentarios

Lo último

Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Ultimo Momento
Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

Jubilados provinciales rechazan emergencia y Reforma Previsional: podría provocar una crisis socioeconómica y humanitaria

Jubilados provinciales rechazan emergencia y Reforma Previsional: podría provocar una crisis socioeconómica y humanitaria

Policiales
La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Ovación
APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

La provincia
Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Gualeguaychú lleva el Carnaval del País a una muestra internacional

Gualeguaychú lleva el Carnaval del País a una muestra internacional

Niños de una escuela rural se sumaron a cantarle el feliz cumpleaños a Messi

Niños de una escuela rural se sumaron a cantarle el feliz cumpleaños a Messi

Reforma previsional: opositores piden que el Consejo de Ciencias Económicas elabore un informe técnico

Reforma previsional: opositores piden que el Consejo de Ciencias Económicas elabore un informe técnico

Reforma previsional: Intendentes del PJ piden cambios al proyecto y advierten riesgos de inconstitucionalidad

Reforma previsional: Intendentes del PJ piden cambios al proyecto y advierten riesgos de inconstitucionalidad

Dejanos tu comentario