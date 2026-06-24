APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

Derrotó a Ciclista en condición de visitante en el primer juego de las semis del Torneo Apertura de la APB.

Olimpia sacó ventaja en una de las series de semifinales del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En el estadio Juan Baglietto sorprendió a Ciclista al derrotarlo 87 a 62.

El conjunto azulgrana tuvo una destacada actuación como visitante y logró dominar el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos. Con una sólida producción ofensiva y una defensa que limitó las opciones del local, el CAO construyó una diferencia que le permitió cerrar el partido con autoridad.

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

Nicolás Agasse fue el máximo anotador del equipo ganador con 26 puntos, mientras que Lautaro Vilotta completó una sobresaliente actuación y terminó como el jugador mejor valorado de la noche con +32.

Como siguen las semis del Torneo Apertura

La serie de semifinales continuará este miércoles, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en el segundo juego de la llave.

Una de las historias se disputará en el estadio Antonio Zorzet, donde Recreativo recibirá desde las 21 a Talleres. El Rojo se quedó con el primer juego.

A la misma hora Olimpia y Ciclista se enfrentarán en el estadio Humberto Pietranera.