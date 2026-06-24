Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme nacieron un 24 de junio

Junto a Lionel Messi, festeja hoy su cumpleaños Juan Román Riquelme. La fecha coincide con el nacimiento del genial piloto de F1, Juan Manuel Fangio

Junto a Lionel Messi , festeja hoy su cumpleaños Juan Román Riquelme . La fecha coincide con el nacimiento del genial piloto de Fórmula 1, quíntuple campeón del mundo, Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio fue un hito en la Fórmula 1, ya que se posicionó como el primer gran referente de la categoría. Este 24 de junio, en el aniversario de su nacimiento, el equipo Mercedes lanzó una publicación en sus redes sociales en la que lo homenajeó.

La escudería alemana, en donde ganó los 2 campeonatos mundiales que disputó representándolos en 1955 y 1956, posteó cuatro imágenes del "Chueco" con los autos de la estructura, con los que logró 8 victorias en las 12 carreras en las que dijo presente.

A través de un posteo en Instagram, Mercedes expresó: "Un icono de nuestro deporte, y de nuestro Equipo. Recordando a Juan Manuel Fangio hoy en el que habría sido su cumpleaños".

En honor al quíntuple, se celebra el Día Nacional del Piloto en Argentina se celebra cada 24 de junio. Esta fecha fue instituida oficialmente en el año 2007 por iniciativa de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

A través de la figura del "Chueco", se hace homenaje a todos aquellos que tienen la conducción como hobbie y a quienes se dedican profesionalmente a ello.

El recuerdo de la Fórmula 1 a Juan Manuel Fangio por los 75 años.

Fangio nació durante la madrugada de un sábado en Balcarce. Curiosamente, en los documentos siempre figuró el 23 de junio porque su padre dijo “nació anoche” cuando lo fue a anotar al registro.

El argentino logró cinco títulos mundiales de Fórmula 1 en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957, y los subcampeonatos de 1950 y 1953. Obtuvo 24 victorias, 35 podios y 29 pole positions en 51 Grandes Premios. Antes, en 1940 y 1941, se consagró bicampeón del Turismo Carretera.

Juan Román Riquelme habló sobre el triunfo en las elecciones de Boca.

Juan Román Riquelme, parte de la historia de Boca Juniors

Juan Román Riquelme es parte indiscutible de la historia de Boca, más allá de las grietas. Nacido el 24 de junio de 1978 en San Fernando, Buenos Aires, Román, como es conocido cariñosamente, se convertiría en el mayor de once hermanos en una familia humilde. Su trayectoria, desde sus inicios en los potreros hasta convertirse en presidente de Boca Juniors, lo ha cimentado como el "último gran diez" en la historia del fútbol mundial.

Riquelme comenzó su formación en las categorías inferiores de Argentinos Juniors, donde jugó hasta los 18 años antes de ser transferido al club de sus amores, Boca Juniors, en 1996 por un monto de 800.000 dólares.

Durante ese mismo verano, Riquelme se destacó en la selección argentina Sub-20, participando en el Campeonato Sudamericano de 1997 y el Mundial de Malasia, donde se consagró como una de las estrellas del torneo, anotando 4 goles en 7 partidos. Compartió equipo con futuros talentos como Esteban Cambiasso, Pablo Aimar y Walter Samuel.

Su debut en la Primera División con Boca Juniors se produjo el 10 de noviembre de 1996, a la edad de 18 años, en una victoria por 2-0 contra Unión de Santa Fe. Dos semanas después, marcó su primer gol como profesional. Un momento simbólico fue su entrada en el Superclásico de 1997, sustituyendo a Diego Maradona en el último partido de la carrera del "Pelusa".

Bajo la dirección de Carlos Bianchi, Riquelme asumió el rol de líder del que muchos consideran el "mejor Boca de la historia". Este período fue glorioso, con la conquista de 3 títulos nacionales (Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000) y 3 títulos internacionales. Boca estableció un récord de 40 partidos invictos durante este ciclo.

Riquelme fue fundamental en la victoria de la Copa Libertadores del año 2000, el primer título internacional del club en su carrera. Su actuación en el Superclásico continental contra River Plate fue memorable, donde marcó un gol, dio una asistencia y realizó un histórico "caño" a Mario Yepes.

La cúspide llegó con la victoria en la Copa Intercontinental de 2000 contra el Real Madrid, conocido como "Los Galácticos", donde Riquelme brilló al asistir el segundo gol de Martín Palermo con un pase de 30 metros.

Sergio Batista: "Messi y Riquelme estaban peleados".

Aventura Europea y Regreso Triunfal

En julio de 2002, Riquelme se trasladó al FC Barcelona de España por una cifra de 11 millones de euros. Sin embargo, su paso por el club catalán fue complicado, marcado por una tensa relación con el entrenador Louis van Gaal, quien lo consideraba un "fichaje político" y lo utilizaba fuera de su posición natural como mediocampista ofensivo, a menudo como extremo derecho.

Van Gaal llegó a decir que Riquelme era bueno con el balón, pero no sin él, una crítica que también hizo a Lionel Messi años después.

Posteriormente, Riquelme fue cedido y luego comprado por el Villarreal en 2003. Allí recuperó su mejor nivel, formando una dupla destacada con el delantero uruguayo Diego Forlán.

En 2007, tras un conflicto con el Villarreal y su entrenador Manuel Pellegrini, Riquelme regresó a Boca Juniors a préstamo. Una vez más, fue clave, liderando al equipo a su sexta Copa Libertadores, siendo el Jugador Más Valioso de la competición y el máximo goleador en las finales.

Esta actuación llevó a su fichaje definitivo por Boca en 2008 por 15 millones de dólares, la transferencia más cara pagada por un club argentino en ese momento. A pesar de este fichaje, Riquelme no pudo disputar el Mundial de Clubes de 2007 con Boca debido a los plazos de inscripción de la FIFA. Acompañó al equipo en Japón, pero no pudo jugar, una situación que generó controversia.

En su segundo ciclo en Boca, Riquelme ganó la Recopa Sudamericana de 2008, el Torneo Apertura de 2008 y 2011, y la Copa Argentina de 2012. Anunció su retiro de Boca en 2012 tras perder la final de la Copa Libertadores, sintiéndose "vacío".

Aunque regresó brevemente en 2013 bajo Carlos Bianchi, dejó el club definitivamente en 2014 al no renovársele el contrato. Su carrera culminó en Argentinos Juniors en 2014, donde ayudó al equipo a ascender a Primera División, antes de anunciar su retiro oficial en enero de 2015 a los 36 años. Su partido de despedida tuvo lugar en La Bombonera el 25 de junio de 2023, con la presencia de Lionel Messi y una selección argentina.