Pampita y Martín Pepa fueran vistos nuevamente juntos Pampita y Martín Pepa se reencontraron en Nueva York y regresaron juntos al país, confirmando su reconciliación 19 de agosto 2025 · 12:18hs

La versión sobre una reconciliación entre Pampita y Martín Pepa tomó fuerza en las últimas horas luego de que ambos fueran vistos nuevamente juntos. La conductora y el polista coincidieron en Nueva York y este martes regresaron al país en el mismo vuelo, lo que confirmó las especulaciones.

Pampita y Martín Pepa El rumor había sido adelantado por Pochi de Gossipeame, panelista de Puro Show, y desde entonces generó repercusión en los medios de espectáculos. Tras unas vacaciones en Ibiza junto a amigos y el inicio de la nueva temporada de Los 8 Escalones (eltrece), Carolina Ardohain volvió a mostrarse cerca del deportista.

El arribo se produjo alrededor de las 10 de la mañana en medio del temporal que afectó a la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Pampita y Pepa se mostraron cómplices y sonrientes frente a la prensa. Mientras la modelo se dirigió de inmediato a la camioneta que la esperaba para trasladarla al canal, el polista se quedó en la terminal aguardando el equipaje de ambos.