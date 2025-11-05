Uno Entre Rios | Show | Oriana Sabatini

Oriana Sabatini perdió un embarazo

Oriana Sabatini y Paulo Dybala perdieron el embarazo. “No llegó a término”, dijo la modelo y reflexionó sobre la maternidad.

5 de noviembre 2025 · 11:15hs
Oriana Sabatini y Paulo Dybala perdieron el embarazo. “No llegó a término”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala perdieron el embarazo. “No llegó a término”, dijo la modelo y reflexionó sobre la maternidad. 

En una charla a corazón abierto sobre la maternidad, Oriana Sabatini confesó haber perdido un embarazo con Paulo Dybala y reflexionó sobre cómo vive su embarazo tras haber sufrido trastornos alimenticios.

La actriz fue invitada a Sería Increíble (Olga), donde contó con total honestidad cuál fue su primera reacción al enterarse de que estaba esperando un bebé: "A mí no me pasó de repente que apenas me enteré que estaba embarazada era tipo '¡Qué amor!'... Me encariñé cuando empecé a entender que podía ser una persona separada a mí también. Cuando vivís casi toda tu vida odiándote, es difícil aprender a querer algo que va a nacer de tu propio cuerpo. Entender que vos podés querer algo que nace de vos es una banda".

q lokura llega al club universitario de parana con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

wos, el primer artista en recibir el konex de platino en musica urbana

Wos, el primer artista en recibir el Konex de Platino en Música Urbana

Metiéndose de lleno en lo que pasaba por su mente, la modelo se sinceró sobre lo difícil que fue amigarse con su cuerpo gestante: "Hubo meses en los que mi cuerpo se veía igual que cuando tenía los atracones, es re difícil aceptar que no tenía atracones y era porque estaba embarazada. Lo más difícil es la pérdida de control total, tenés hambre y tenés que comer. Yo igual venía haciendo tratamientos, por lo que venía bastante bien. Nunca se me cruzó por la cabeza no comer como cuando hacía en mi momento de locura con el TCA".

oriana.JPG
Oriana Sabatini recibió un gran respaldo luego de la publicación.

Oriana Sabatini recibió un gran respaldo luego de la publicación.

En su nuevo rol como madre, Sabatini le prometió total honestidad a la hija que va a traer a este mundo con respecto a lo que se ve en las redes y lo que uno es: “Es una mentira todo eso. Eso fue gracias a dos horas de maquillaje y pelo, cortinas, pestañas postizas, base... No estoy así, eso no es real. Me siento fatal el 90% del tiempo”.

"Obvio que una está contenta porque tengo ganas de conocer a esta personita pero es complicado amigarte con la situación 'me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz porque estás creando a tu bebé'. Me da culpa decir las cosas en voz alta porque el bebé escucha todo, pero yo a mi hija le quiero dar el ejemplo de ser honesta y no mentir y fingir demencia", agregó.

“Es re loco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término”, reveló.

Casi buscando pasar desapercibida con su revelación, dijo con humor: “Siento que Olga me hace fértil”.

Oriana Sabatini Paulo Dybala Embarazo
Noticias relacionadas
Erreway

Cuenta regresiva: Erreway inicia su gira nacional en el Club Unión

Don Quijote 

"Don Quijote" en versión mexicana por primera y única vez en Paraná

El Indio Solari confirmó en Instagram que volvió a grabar con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, desatando la euforia de sus fans.

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka.

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka

Ver comentarios

Lo último

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ultimo Momento
Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

Policiales
Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los gota a gota

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los "gota a gota"

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Ovación
En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

La provincia
Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Dejanos tu comentario