Paraná celebró la Noche de Pijamas con una gran participación del público

El sábado se realizó la décimo cuarta edición de la Noche de Pijamas en la Biblioteca Popular del Paraná, con una gran convocatoria de familias, niños, niñas y amigos

El sábado 1 de noviembre, se realizó la décimo cuarta edición de la Noche de Pijamas en la Biblioteca Popular de Paraná , con una gran convocatoria de familias, niños, niñas y amigos que disfrutaron de la propuesta. Bajo el lema “Mitos. Historias de los antiguos”, la actividad permitió a los más pequeños explorar los secretos de los libros sobre sirenas, dragones, unicornios y otros seres mágicos que habitan ríos y bosques.

El evento, que comenzó a gestarse hace varios meses, contó con la colaboración de voluntarios, socios de la biblioteca y diversas instituciones locales. Se cortó la calle Buenos Aires entre Laprida y Cervantes, y entre Alameda de la Federación y Laprida, para instalar un patio de comidas. Además, la Plaza Alvear se sumó como escenario de juegos, narraciones y actividades artísticas.

Los niños participaron con entusiasmo en rompecabezas y memotest temáticos, juegos pintados en la calle, visitas guiadas a la sala de lectura y talleres de escritura creativa, juegos de rol y narraciones de cuentos. Los espacios de lectura se organizaron por turnos y la entrada fue libre y gratuita, mientras se recibían donaciones de alimentos no perecederos para el Comedor Guadalupe.

Las familias destacaron la experiencia. Mariana, mamá de dos niños, contó: “Mis hijos estaban felices, jugando y descubriendo los libros. Es una noche que esperamos todo el año”. Paula, otra mamá presente, agregó: “Traerlos es una alegría, porque pueden divertirse y aprender al mismo tiempo, y además compartir con amigos y otras familias”.

La apertura estuvo a cargo de la banda infantil-juvenil Ensamble, y a lo largo de la noche se sumaron propuestas organizadas por el Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos, la Asociación Así Basta, la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, el Rotary Club Paraná, estudiantes de la Escuela Guadalupe, la Escuela Scalabrini Ortiz y el profesorado de Educación Inicial del UADER.

“Es una noche para aprender, imaginar y disfrutar. Queremos que los chicos y chicas se acerquen a los libros desde el juego, la curiosidad y la creatividad. Lo hacemos con mucho amor y con el trabajo de un gran equipo de voluntarios, artistas e instituciones que acompañan año tras año”, destacaron desde la organización.