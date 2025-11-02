Paraná celebró la Noche de Pijamas con una gran participación del público

El sábado 1 de noviembre, se realizó la décimo cuarta edición de la Noche de Pijamas en la Biblioteca Popular de Paraná, con una gran convocatoria de familias, niños, niñas y amigos que disfrutaron de la propuesta. Bajo el lema “Mitos. Historias de los antiguos”, la actividad permitió a los más pequeños explorar los secretos de los libros sobre sirenas, dragones, unicornios y otros seres mágicos que habitan ríos y bosques.
Por Fernanda Rivero
El evento, que comenzó a gestarse hace varios meses, contó con la colaboración de voluntarios, socios de la biblioteca y diversas instituciones locales. Se cortó la calle Buenos Aires entre Laprida y Cervantes, y entre Alameda de la Federación y Laprida, para instalar un patio de comidas. Además, la Plaza Alvear se sumó como escenario de juegos, narraciones y actividades artísticas.
Los niños participaron con entusiasmo en rompecabezas y memotest temáticos, juegos pintados en la calle, visitas guiadas a la sala de lectura y talleres de escritura creativa, juegos de rol y narraciones de cuentos. Los espacios de lectura se organizaron por turnos y la entrada fue libre y gratuita, mientras se recibían donaciones de alimentos no perecederos para el Comedor Guadalupe.
Las familias destacaron la experiencia. Mariana, mamá de dos niños, contó: “Mis hijos estaban felices, jugando y descubriendo los libros. Es una noche que esperamos todo el año”. Paula, otra mamá presente, agregó: “Traerlos es una alegría, porque pueden divertirse y aprender al mismo tiempo, y además compartir con amigos y otras familias”.
La apertura estuvo a cargo de la banda infantil-juvenil Ensamble, y a lo largo de la noche se sumaron propuestas organizadas por el Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos, la Asociación Así Basta, la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, el Rotary Club Paraná, estudiantes de la Escuela Guadalupe, la Escuela Scalabrini Ortiz y el profesorado de Educación Inicial del UADER.
“Es una noche para aprender, imaginar y disfrutar. Queremos que los chicos y chicas se acerquen a los libros desde el juego, la curiosidad y la creatividad. Lo hacemos con mucho amor y con el trabajo de un gran equipo de voluntarios, artistas e instituciones que acompañan año tras año”, destacaron desde la organización.