Cuenta regresiva: Erreway inicia su gira nacional en el Club Unión

Erreway iniciará su gira nacional el viernes 7 de noviembre a las 21 en el Estadio del Club Unión de Santa Fe

5 de noviembre 2025 · 12:14hs
El regreso más esperado: Erreway iniciará su gira nacional el viernes 7 de noviembre a las 21 en el Estadio del Club Unión de Santa Fe.

La banda vuelve a emocionar a los fanáticos que crecieron con sus canciones y que ahora podrán reencontrarse con esos temas que marcaron una época.

Furor por Erreway a dos semanas de su presentación en el Club Unión

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Las últimas entradas continúan disponibles a través de Mundo Ticket, con la posibilidad de adquirirlas en seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco de Santa Fe y Banco de Entre Ríos. Además, sigue vigente la promoción de tres cuotas sin interés con Naranja X Visa.

Wos, el primer artista en recibir el Konex de Platino en Música Urbana

"Don Quijote" en versión mexicana por primera y única vez en Paraná

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Mariana Bolzán, ganadora del premio Fray Mocho: "La escritura forma parte de mi identidad"

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los "gota a gota"

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

