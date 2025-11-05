Cuenta regresiva: Erreway inicia su gira nacional en el Club Unión Erreway iniciará su gira nacional el viernes 7 de noviembre a las 21 en el Estadio del Club Unión de Santa Fe 5 de noviembre 2025 · 12:14hs

Erreway

El regreso más esperado: Erreway iniciará su gira nacional el viernes 7 de noviembre a las 21 en el Estadio del Club Unión de Santa Fe.

Erreway inicia su gira nacional en el Club Unión La banda vuelve a emocionar a los fanáticos que crecieron con sus canciones y que ahora podrán reencontrarse con esos temas que marcaron una época.

Furor por Erreway a dos semanas de su presentación en el Club Unión Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Las últimas entradas continúan disponibles a través de Mundo Ticket, con la posibilidad de adquirirlas en seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco de Santa Fe y Banco de Entre Ríos. Además, sigue vigente la promoción de tres cuotas sin interés con Naranja X Visa. LEER MÁS: "Don Quijote" en versión mexicana por primera y única vez en Paraná