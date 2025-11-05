Uno Entre Rios | Escenario | Don Quijote

"Don Quijote" en versión mexicana por primera y única vez en Paraná

Se presentará en Paraná la premiada versión mexicana de “Don Quijote”, inspirada en la célebre novela de Miguel de Cervantes

5 de noviembre 2025 · 11:55hs
Por primera y única vez, se presentará en Paraná la prestigiosa y premiada versión mexicana de “Don Quijote”, inspirada en la célebre novela de Miguel de Cervantes. La función será el domingo 9 de noviembre a las 20 en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80).

Don Quijote en Paraná

Desde 1605, el caballero de la triste figura no ha cesado de galopar por la imaginación de lectores y espectadores. Su misterio, sus múltiples capas de emoción y saberes siguen revelando nuevas lecturas. En esta propuesta escénica, el público podrá acompañarlo en algunas de sus aventuras, a través del juego con voces, objetos y miradas diversas que resignifican la obra desde una perspectiva contemporánea.

Las entradas generales tienen un valor de $12.000, y se pueden adquirir de forma anticipada a $10.000. Las reservas se realizan al 343 465-7010.

LEER MÁS: Mariana Bolzán, ganadora del premio Fray Mocho: "La escritura forma parte de mi identidad"

Don Quijote Paraná Miguel de Cervantes
