El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná participará en el programa de televisión Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka. El segmento se transmitirá este lunes a las 21 por Canal 13 (Buenos Aires) y Canal 9 Litoral (Paraná).
El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka
Este lunes, a las 21, el Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná será parte del programa Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka.
3 de noviembre 2025 · 13:50hs
Este acontecimiento marca una oportunidad única para que el talentoso cuerpo de bastoneras de la ciudad de Paraná sea reconocido a nivel nacional, llevando con orgullo su arte y dedicación a la televisión.
LEER MÁS: Bastoneras de la Guardia del Paraná: 35 años pasión y bastones al viento
Este lunes, las Bastoneras en Buenas Noches Familia
Se invitó a toda la comunidad paranaense a acompañar a las bastoneras en este importante momento, mostrándoles su apoyo y admiración por el trabajo que realizan. La participación en un programa de tal relevancia es un reflejo del esfuerzo y compromiso de cada una de sus integrantes, quienes con pasión y profesionalismo representan a la ciudad en escenarios de gran envergadura.