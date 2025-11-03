El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka.

Uno Entre Rios | Escenario | Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná

Este lunes, a las 21, el Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná será parte del programa Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka.

3 de noviembre 2025 · 13:50hs
El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná participará en el programa de televisión Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka. El segmento se transmitirá este lunes a las 21 por Canal 13 (Buenos Aires) y Canal 9 Litoral (Paraná).

Este acontecimiento marca una oportunidad única para que el talentoso cuerpo de bastoneras de la ciudad de Paraná sea reconocido a nivel nacional, llevando con orgullo su arte y dedicación a la televisión.

LEER MÁS: Bastoneras de la Guardia del Paraná: 35 años pasión y bastones al viento

Este lunes, las Bastoneras en Buenas Noches Familia

Se invitó a toda la comunidad paranaense a acompañar a las bastoneras en este importante momento, mostrándoles su apoyo y admiración por el trabajo que realizan. La participación en un programa de tal relevancia es un reflejo del esfuerzo y compromiso de cada una de sus integrantes, quienes con pasión y profesionalismo representan a la ciudad en escenarios de gran envergadura.

Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná Buenas Noches Familia Guido Kaczka
