El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka.

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná participará en el programa de televisión Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka. El segmento se transmitirá este lunes a las 21 por Canal 13 (Buenos Aires) y Canal 9 Litoral (Paraná).

Este acontecimiento marca una oportunidad única para que el talentoso cuerpo de bastoneras de la ciudad de Paraná sea reconocido a nivel nacional, llevando con orgullo su arte y dedicación a la televisión.

Este lunes, las Bastoneras en Buenas Noches Familia Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PHM - Parana hacia el Mundo (@paranahaciaelmundo) Se invitó a toda la comunidad paranaense a acompañar a las bastoneras en este importante momento, mostrándoles su apoyo y admiración por el trabajo que realizan. La participación en un programa de tal relevancia es un reflejo del esfuerzo y compromiso de cada una de sus integrantes, quienes con pasión y profesionalismo representan a la ciudad en escenarios de gran envergadura.