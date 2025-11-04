El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El Indio Solari confirmó en Instagram que volvió a grabar con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, desatando la euforia de sus fans.

Una noticia largamente esperada por sus seguidores fue confirmada por el propio paranaense Indio Solari . El artista usó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video que lo muestra grabando junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, confirmando los rumores y generando entusiasmo entre sus fanáticos, que inundaron la publicación de comentarios.

Por primera vez en mucho tiempo, el Indio se mostró activamente en un estudio de grabación, dando fe de su involucramiento en la creación de nuevo material. Las imágenes publicadas no solo lo capturan grabando voces para futuros proyectos, sino también en la intervención directa del producto final, ya que se lo puede ver junto a otros músicos de la banda, apreciando la pieza recién grabada.

El paranaense Indio Solari reapareció en el estudio junto a Los Fundamentalistas

Indio Solari (4).jpeg

El registro visual disipó cualquier duda que se había generado en septiembre, cuando el músico había subido una imagen a Luzbola, el estudio de grabación que utiliza con la banda. Aquella foto anterior parecía haber sido intervenida digitalmente, lo que había despertado la ilusión de los seguidores, pero no la certeza. Ahora, el nuevo post funciona como una confirmación definitiva: se vienen nuevas canciones.

La noticia de las grabaciones llega en un momento de alta actividad para la banda. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tienen programadas presentaciones para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, y ya se encuentran vendiendo las últimas entradas.

El reciente posteo del Indio, que lo muestra tan activamente involucrado con la banda en el estudio, ha generado una nueva capa de incertidumbre y expectativa de cara a los inminentes shows de La Plata.

Entre los seguidores se especula sobre si el artista aparecerá en el escenario a través de un holograma, una modalidad que ya ha utilizado la banda en presentaciones anteriores, o si esta confirmación de trabajo en conjunto podría traducirse en algún tipo de intervención inesperada durante los conciertos de diciembre.