Uno Entre Rios | Escenario | Indio Solari

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El Indio Solari confirmó en Instagram que volvió a grabar con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, desatando la euforia de sus fans.

4 de noviembre 2025 · 16:02hs
El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Una noticia largamente esperada por sus seguidores fue confirmada por el propio paranaense Indio Solari. El artista usó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video que lo muestra grabando junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, confirmando los rumores y generando entusiasmo entre sus fanáticos, que inundaron la publicación de comentarios.

Por primera vez en mucho tiempo, el Indio se mostró activamente en un estudio de grabación, dando fe de su involucramiento en la creación de nuevo material. Las imágenes publicadas no solo lo capturan grabando voces para futuros proyectos, sino también en la intervención directa del producto final, ya que se lo puede ver junto a otros músicos de la banda, apreciando la pieza recién grabada.

El paranaense Indio Solari habló sobre su salud: Hay días que no tengo ganas de nada.

Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

La escritora paranaense Mariana Bolzán ganó el Premio Fray Mocho con su primera novela Horizonte de Sucesos

Mariana Bolzán, ganadora del premio Fray Mocho: "La escritura forma parte de mi identidad"

LEER MÁS: Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

El paranaense Indio Solari reapareció en el estudio junto a Los Fundamentalistas

Indio Solari (4).jpeg

El registro visual disipó cualquier duda que se había generado en septiembre, cuando el músico había subido una imagen a Luzbola, el estudio de grabación que utiliza con la banda. Aquella foto anterior parecía haber sido intervenida digitalmente, lo que había despertado la ilusión de los seguidores, pero no la certeza. Ahora, el nuevo post funciona como una confirmación definitiva: se vienen nuevas canciones.

La noticia de las grabaciones llega en un momento de alta actividad para la banda. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tienen programadas presentaciones para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, y ya se encuentran vendiendo las últimas entradas.

El reciente posteo del Indio, que lo muestra tan activamente involucrado con la banda en el estudio, ha generado una nueva capa de incertidumbre y expectativa de cara a los inminentes shows de La Plata.

Entre los seguidores se especula sobre si el artista aparecerá en el escenario a través de un holograma, una modalidad que ya ha utilizado la banda en presentaciones anteriores, o si esta confirmación de trabajo en conjunto podría traducirse en algún tipo de intervención inesperada durante los conciertos de diciembre.

Indio Solari Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado Paraná
Noticias relacionadas
El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka.

El Cuerpo de Bastoneras de la Guardia del Paraná se presentará en el programa de Guido Kaczka

La joven violinista Josefina Martín estuvo en el Teatro Colón

Josefina Martín, joven violinista entrerriana, se presentó en el Teatro Colón

Noche de Pijamas 

Paraná celebró la Noche de Pijamas con una gran participación del público

michael dotson, figura del blues de chicago, llega a tierra bomba

Michael Dotson, figura del blues de Chicago, llega a Tierra Bomba

Ver comentarios

Lo último

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Ultimo Momento
Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Policiales
Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Fiesta en zona rural: Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio

Fiesta en zona rural: "Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio"

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

Ovación
Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

Conmoción en Europa: un entrenador se descompensó en un partido y murió minutos después

Conmoción en Europa: un entrenador se descompensó en un partido y murió minutos después

La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

La provincia
Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Dejanos tu comentario