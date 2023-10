Oriana Sabatini anunció su compromiso con Paulo Dybala

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ORIANA (@orianasabatini)

Los rumores de un romance entre ambos surgió en 2017, cuando Dybala y Sabatini intercambiaron "likes" en Instagram y un año más tarde, en 2018, la artista confirmó que estaba en pareja tras haber sufrido un desamor con el influencer paranaense, Julián Serrano.

Hace dos años Oriana fue consultada por su deseo de casarse con el futbolista en el programa de Jey Mammón y esta fue su respuesta: "A mí me encantaría casarme, pero de acá a que pase... Que me pida casamiento sí, lo espero. Él es medio como yo con la maternidad, no sueño con eso y él sí sueña con ser padre y yo sueño con el casamiento, pero él no sueña tanto con eso. Nunca se sabe igual, que pase lo que tenga que pasar".

Embed "Fontana di Trevi":

Por la propuesta de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabatini https://t.co/vciBRfmBXm pic.twitter.com/4gO19WmG0Y — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2023

Instantes más tarde de publicar el post, la pareja fue felicitada por diversas figuras, pero el mensaje de Leandro Paredes fue quien destacó porque compartió en sus historias el momento en que Paulo se arrodilló y le pidió matrimonio a la cantante. En el breve video se ve que el lugar de la propuesta fue en la Fontana di Trevi: el delantero cordobés aprovechó que su novia cerraba los ojos y pedía un deseo frente a la emblemática fuente. Al abrirlos, Oriana se sorprendió al ver a Dybala arrodillado y no pudo ocultar su sorpresa.