Nueva foto confirmaría la boda de China Suárez y Rusherking

Un amigo de ambos subió a su cuenta de Instagram un video, donde se la ve a la actriz con un vestido elegante blanco y al cantante, de traje, dándole un beso en la mejilla.

china suárez casamiento 4.jpg En las últimas horas aparecieron unas imágenes que encendieron el rumor de boda entre la China Suárez y Rusherking

Ese usuario también compartió una imagen, en la cual se ve a la flamante pareja. "Muerto de amor, felicidades aaa Dios", expresó. Hasta el momento, ni la China ni Rusherking subió nada al respecto en sus redes.

china suárez casamiento 2.jpg

Lo cierto es que ahora se conoció otra foto que da aún más fuerza a la versión de boda entre la madre de Magnolia, Rufina y Amancio y el joven artista en una ceremonia bien íntima.

Se trata de una postal donde la madre de la actriz, su agente de prensa, su cuñada, además de su amigo Juanma Cativa, aparecen vestidos de fiesta, sonrientes, y agrega tres corazones en la imagen.

china suárez casamiento 3.jpg

Esto descartaría que las anteriores imágenes sean de algún video clip o algo por el estilo. ¿Hubo lluvia de arroz para la China y Rusherking? Veremos cómo sigue la historia.

Rusherking reveló la historia del auto que le regaló a la China

Rusherking le obsequió un increíble auto descapotable a la China Suárez por su cumpleaños y ahora reveló la romántica anécdota que lo llevó a elegir ese presente.

“Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños”, dijo el cantante en diálogo con Radio One.

“Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, añadió el novio de la actriz tras sorprenderla con un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro.

“Ahora está feliz de la vida”, señaló él con gran orgullo por haber complacido a su pareja en su día tan especial.