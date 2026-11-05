Uno Entre Rios | Escenario | Túnel

Túnel presentó una sesión en vivo en el ciclo Casa Estudio

La banda paranaense Túnel interpretó “Ayer” en una producción audiovisual grabada en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

5 de noviembre 2026 · 08:56hs
Túnel presentó una sesión en vivo en el ciclo Casa Estudio

El ciclo Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo dedicada a la música entrerriana. En esta oportunidad, la protagonista es Túnel, una banda de Paraná que presentó su interpretación de “Ayer”, en una producción grabada el pasado 23 de septiembre en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

Túnel llevó su música al ciclo audiovisual Casa Estudio

La sesión ya puede verse en el canal de YouTube de Cultura Entre Ríos y se suma a una serie de producciones que buscan dar visibilidad a los proyectos musicales de distintos puntos de la provincia.

Túnel está integrada por Agostina Jumilla, en voz; Joaquín Fernández, en voz y guitarra; Valentín Reynoso, en guitarra; Julio Chort, en batería; Agustín Caro, en teclado; y Giovanni Bértolo, en bajo. La banda construye una identidad musical a partir del encuentro entre sus integrantes y el amor compartido por la música.

Una plataforma para la música entrerriana

Casa Estudio forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La iniciativa propone generar espacios de producción y difusión para artistas y grupos musicales de la provincia, a partir de una convocatoria abierta.

Además de Túnel, ya participaron de las sesiones Los Apolo, Insistentes, Nada Normal y Medusa, de Paraná; Guillermo Alarcón, de San Benito; Rojo Fantasía, de Santa Elena; Té de Hierbas, de Villaguay; Soraya, dúo de Villa Clara; Un Día Más, de Concepción del Uruguay; y Ñancay, de Gualeguaychú.

De esta manera, el ciclo continúa ampliando su recorrido por la escena musical entrerriana y ofrece a los artistas una oportunidad para compartir sus canciones y acercar sus propuestas a nuevos públicos.

LEER MÁS: Homero Pettinato trae su música a Paraná: "Me armé un bandón"

Túnel Casa Estudio
Noticias relacionadas
Santiago Miguel Rinaldi: 50 años de radio y una vida dedicada a Entre Ríos

50 años de radio y una vida dedicada a Entre Ríos

Entre Orillas 2026: premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Premiaron a escritores de distintas localidades de Entre Ríos

Día del Artista Plástico Argentino: Prilidiano Pueyrredón, el pintor que desafió las convenciones de su época

Día del Artista Plástico Argentino: Prilidiano Pueyrredón, el pintor que desafió las convenciones de su época

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná.

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Murió el ex piloto de Fórmula 1 Alan Jones

Murió el ex piloto de Fórmula 1 Alan Jones

El FICER tendrá por primera vez una sección dedicada al cine de terror y fantasía

El FICER tendrá por primera vez una sección dedicada al cine de terror y fantasía

Ultimo Momento
Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Murió el ex piloto de Fórmula 1 Alan Jones

Murió el ex piloto de Fórmula 1 Alan Jones

El FICER tendrá por primera vez una sección dedicada al cine de terror y fantasía

El FICER tendrá por primera vez una sección dedicada al cine de terror y fantasía

Rocamora busca prolongar su buen presente en la Liga Femenina

Rocamora busca prolongar su buen presente en la Liga Femenina

Túnel presentó una sesión en vivo en el ciclo Casa Estudio

Túnel presentó una sesión en vivo en el ciclo Casa Estudio

Policiales
Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Una discusión terminó en tragedia en Paraná: murió un hombre y hay un detenido

Una discusión terminó en tragedia en Paraná: murió un hombre y hay un detenido

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El FICER tendrá por primera vez una sección dedicada al cine de terror y fantasía

El FICER tendrá por primera vez una sección dedicada al cine de terror y fantasía

Disponen el cierre de seis registros automotores de Entre Ríos

Disponen el cierre de seis registros automotores de Entre Ríos

El Grupo Esperanza Solidaria hará una nueva feria para ayudar a quienes más lo necesitan

El Grupo Esperanza Solidaria hará una nueva feria para ayudar a quienes más lo necesitan

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras

La Justicia rechazó una demanda de una exdirectiva de CEGSA por beneficios salariales

La Justicia rechazó una demanda de una exdirectiva de CEGSA por beneficios salariales

Dejanos tu comentario