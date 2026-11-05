Túnel presentó una sesión en vivo en el ciclo Casa Estudio

La banda paranaense Túnel interpretó “Ayer” en una producción audiovisual grabada en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

El ciclo Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo dedicada a la música entrerriana. En esta oportunidad, la protagonista es Túnel, una banda de Paraná que presentó su interpretación de “Ayer”, en una producción grabada el pasado 23 de septiembre en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

La sesión ya puede verse en el canal de YouTube de Cultura Entre Ríos y se suma a una serie de producciones que buscan dar visibilidad a los proyectos musicales de distintos puntos de la provincia.

Túnel está integrada por Agostina Jumilla, en voz; Joaquín Fernández, en voz y guitarra; Valentín Reynoso, en guitarra; Julio Chort, en batería; Agustín Caro, en teclado; y Giovanni Bértolo, en bajo. La banda construye una identidad musical a partir del encuentro entre sus integrantes y el amor compartido por la música.

Una plataforma para la música entrerriana

Casa Estudio forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La iniciativa propone generar espacios de producción y difusión para artistas y grupos musicales de la provincia, a partir de una convocatoria abierta.

Además de Túnel, ya participaron de las sesiones Los Apolo, Insistentes, Nada Normal y Medusa, de Paraná; Guillermo Alarcón, de San Benito; Rojo Fantasía, de Santa Elena; Té de Hierbas, de Villaguay; Soraya, dúo de Villa Clara; Un Día Más, de Concepción del Uruguay; y Ñancay, de Gualeguaychú.

De esta manera, el ciclo continúa ampliando su recorrido por la escena musical entrerriana y ofrece a los artistas una oportunidad para compartir sus canciones y acercar sus propuestas a nuevos públicos.