El actor Daniel Bifulco fue encontrado sin vida en su vivienda de Villa Urquiza. Sus compañeros de VideoMatch lo despidieron con emotivos mensajes.

Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de VideoMatch: tenía 56 años.

El actor y humorista Daniel Bifulco, recordado por haber integrado el grupo de Los Jaimitos en el programa VideoMatch, conducido por Marcelo Tinelli, murió a los 56 años. La noticia se conoció este miércoles y provocó numerosas expresiones de tristeza entre sus compañeros y seguidores, quienes lo recordaron por su trayectoria en la televisión argentina.

El artista fue encontrado sin vida en su vivienda del barrio porteño de Villa Urquiza. La información fue confirmada por el humorista Alfredo Silva, quien brindó detalles sobre lo ocurrido en declaraciones a TN Show.

"La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo. Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio", expresó Silva.

Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre los resultados de las actuaciones realizadas para determinar sus causas.

El recuerdo de sus compañeros de VideoMatch

La muerte de Bifulco generó conmoción entre quienes compartieron con él distintos proyectos televisivos y teatrales. Uno de los primeros en expresar públicamente su tristeza fue Torry Palenzuela, quien publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

"Dani querido, te voy a recordar sonriendo. Hasta siempre, amigo y colega. Gracias por tu arte, descansa en paz", escribió el humorista, acompañado de un recuerdo de su compañero.

Los Jaimitos contra Suiza, lo subo por cábala.... VAMOS ARGENTINA https://t.co/AciuGZF0ej — WALTER. (@Walterelunico71) July 10, 2026

Por su parte, Alfredo Silva también le dedicó unas palabras al actor, con quien mantenía una relación de amistad desde hacía varios años.

"Que en paz descanse mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco. Que Dios te tenga en la gloria eterna", manifestó.

Bifulco había alcanzado popularidad por su participación en Los Jaimitos, uno de los segmentos humorísticos de VideoMatch, el ciclo televisivo que marcó una época en la pantalla argentina durante la década de 1990 y que posteriormente dio paso a ShowMatch.

Su participación en el programa le permitió ganar reconocimiento entre el público y desarrollar una trayectoria vinculada con el humor y el espectáculo.

Los proyectos teatrales que tenía previstos

Poco antes de su fallecimiento, Daniel Bifulco se había mostrado activo en las redes sociales, donde compartía novedades relacionadas con sus próximos compromisos profesionales.

Entre sus proyectos figuraban distintas presentaciones teatrales en Mar del Plata, previstas tanto para noviembre como para la temporada de verano de 2027.

El actor continuaba vinculado con el espectáculo y mantenía expectativas por sus futuras actuaciones, según había expresado en sus publicaciones.

La noticia de su muerte sorprendió a sus colegas y seguidores, especialmente porque el humorista se encontraba difundiendo actividades que tenía programadas para los próximos meses.

Su fallecimiento deja un recuerdo entre quienes siguieron los históricos segmentos humorísticos de VideoMatch, uno de los programas de entretenimiento más populares de la televisión argentina.