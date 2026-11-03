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La China Suárez reaccionó a las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La China Suárez reaccionó a las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Su «me gusta» generó comentarios hostiles de algunos usuarios.

3 de noviembre 2026 · 17:02hs
La China Suárez reaccionó a las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

La China Suárez reaccionó a las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Eugenia “la China” Suárez fue una de las ausentes en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, pero reaccionó al álbum de fotos que la cantante compartió en Instagram después de la celebración.

La actriz no integró la lista de asistentes a la boda del último sábado, que se realizó en una casona de San Telmo y reunió a un grupo selecto de invitados.

Las fotos que compartió Lali

Durante la celebración, los asistentes debieron dejar sus celulares afuera. Una vez terminada la fiesta, Lali publicó en Instagram una serie de postales con distintos momentos del casamiento.

Entre las miles de interacciones que acumuló la publicación apareció la de la China Suárez, quien le dio “me gusta” al álbum.

La reacción de algunos usuarios

Tras esa interacción, algunos usuarios comenzaron a publicar comentarios hostiles hacia la actriz, con mensajes como “con Lali no te metas”. Sin embargo, el episodio no pasó de allí.

Lali y la China habían forjado una relación a partir de los proyectos de Cris Morena en los que trabajaron juntas. Uno de ellos fue la exitosa ficción Casi Ángeles.

China Suárez casamiento Lali Espósito
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