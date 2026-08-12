Uno Entre Rios | Policiales | Causa ATER

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

El tribunal rechazó por unanimidad el pedido de Luis Speroni, acusado de un rol relevante en compensaciones fraudulentas investigadas en la causa ATER.

12 de agosto 2026 · 16:03hs
Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas.

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas.

El Tribunal de Transición de la Cámara II del Crimen rechazó por unanimidad el pedido de Suspensión del Juicio a Prueba –Probation– presentado por la defensa de Luis Alfredo Speroni, contador público de 75 años, oriundo de Concordia e imputado en la causa que investiga presuntas compensaciones fraudulentas de impuestos en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) durante el período 2004-2014.

El tribunal está integrado por Alejandro Grippo, Mauricio Mayer y Juan Malvasio. Luego de escuchar los argumentos de las partes y pasar a un cuarto intermedio, los magistrados resolvieron negar el beneficio solicitado por la defensa, que integran los abogados Raúl Barrandeguy y Juan Méndez.

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

asalto comando en una estancia de federacion

Asalto comando en una estancia de Federación

LEER MÁS: Seis imputados acordaron juicios abreviados en la causa ATER por la millonaria defraudación

Los jueces consideraron determinante que no existió consentimiento del Ministerio Público Fiscal y entendieron que, por las características de los hechos atribuidos, la pena en expectativa podría ser de cumplimiento efectivo. También señalaron que la oposición de Fiscalía estuvo debidamente fundada, resultó razonable y se ajustó a Derecho.

La decisión deja a Speroni a las puertas del juicio plenario, cuyo comienzo había sido previsto para el 3 de agosto, pero fue suspendido. La nueva fecha podría volver a postergarse debido a recursos presentados contra otras resoluciones vinculadas con pedidos de Probation que deben ser resueltos antes del debate, publicó APF.

La oposición de Fiscalía

Durante la audiencia, el fiscal Álvaro Piérola se opuso al pedido de la defensa y sostuvo que no estaban dadas las condiciones para conceder el beneficio.

Barrandeguy había argumentado que la eventual pena para su representado podría ser de ejecución condicional y destacó la extensa trayectoria profesional de Speroni en ámbitos privados, universitarios e institucionales. Aclaró que esa referencia no constituía una valoración moral, sino un elemento vinculado con la situación procesal de su defendido.

La defensa también invocó el principio de igualdad ante la ley y mencionó la situación de otros contadores imputados por hechos similares que accedieron a salidas alternativas.

Otro de los argumentos estuvo relacionado con la reparación económica del daño, requisito previsto para la Probation. Barrandeguy planteó dificultades para establecerla debido a que, según sostuvo, a Speroni no se le había atribuido una conducta concreta con el grado de precisión, claridad y circunstanciación exigido.

Además, citó dos resoluciones de ATER mediante las cuales fueron anuladas las compensaciones investigadas. A criterio de la defensa, esa circunstancia permitiría encuadrar los hechos como delitos en grado de tentativa.

Un rol relevante en la maniobra

Fiscalía rechazó esos planteos y remarcó que el consentimiento fiscal resulta determinante para la concesión del beneficio.

Piérola también repasó las distintas instancias procesales en las que Speroni fue imputado y señaló que, asistido por sus abogados, manifestó comprender los hechos que se le atribuían. Incluso destacó que, en una de sus declaraciones, el contador explicó aspectos de la maniobra y de las compensaciones investigadas.

Uno de los principales puntos de la acusación fue el papel que, según Fiscalía, habría desempeñado Speroni en el esquema investigado. El representante del Ministerio Público sostuvo que no se trató de un profesional con una intervención secundaria o periférica, sino de un actor relevante dentro de la maniobra.

Según la acusación, desde el estudio contable que Speroni tenía en Concordia junto con Julio Schmukler —también imputado en la causa— habría funcionado como nexo con el denominado “núcleo corrupto” dentro de ATER.

La Fiscalía sostiene que desde allí se habrían facilitado contribuyentes propios o derivados por otros contadores para acceder a compensaciones de impuestos que son investigadas como presuntamente ilegales.

También se le atribuyen compensaciones propias

Piérola señaló además que a Speroni se le atribuye una serie de delitos múltiples en los que habría tenido una intervención directa.

Entre los hechos incorporados a la acusación figura una presunta utilización del mecanismo investigado en beneficio propio. De acuerdo con la Fiscalía, Speroni habría realizado compensaciones correspondientes a impuestos propios, entre ellos el impuesto inmobiliario.

El fiscal sostuvo que este elemento refuerza la hipótesis de una participación directa y contradice la caracterización de un rol meramente secundario planteada por la defensa.

En paralelo, Schmukler también solicitó el beneficio de la Probation. Su defensa sostiene que tuvo una participación menor, vinculada con compensaciones que habría realizado por derivación de otros contadores que ya resolvieron sus respectivas situaciones procesales mediante distintas salidas alternativas.

La resolución adoptada este miércoles mantiene a Speroni dentro del proceso y deja pendiente la realización del juicio oral, aunque su fecha definitiva dependerá de la resolución de los recursos que todavía deben analizarse.

Causa ATER contador acusado Probation
Noticias relacionadas
Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña.

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control en la Ruta 14. 

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

El profesional contaba con varias denuncias debido a sus reiteradas agresiones a su ex pareja.

Psicólogo de Concordia detenido por violencia de género

Missing Children difundió una imagen creada con inteligencia artificial que recrea el rostro actual de la joven de San Benito.

Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Ver comentarios

Lo último

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Ultimo Momento
Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Policiales
Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Asalto comando en una estancia de Federación

Asalto comando en una estancia de Federación

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

Ovación
La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: Mucha fuerza

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: "Mucha fuerza"

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

La provincia
Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Carolina Streitenberger: No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona

Carolina Streitenberger: "No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona"

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Dejanos tu comentario