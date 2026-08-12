Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas.

El tribunal rechazó por unanimidad el pedido de Luis Speroni, acusado de un rol relevante en compensaciones fraudulentas investigadas en la causa ATER.

El Tribunal de Transición de la Cámara II del Crimen rechazó por unanimidad el pedido de Suspensión del Juicio a Prueba –Probation– presentado por la defensa de Luis Alfredo Speroni, contador público de 75 años, oriundo de Concordia e imputado en la causa que investiga presuntas compensaciones fraudulentas de impuestos en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) durante el período 2004-2014.

El tribunal está integrado por Alejandro Grippo, Mauricio Mayer y Juan Malvasio. Luego de escuchar los argumentos de las partes y pasar a un cuarto intermedio, los magistrados resolvieron negar el beneficio solicitado por la defensa, que integran los abogados Raúl Barrandeguy y Juan Méndez.

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Los jueces consideraron determinante que no existió consentimiento del Ministerio Público Fiscal y entendieron que, por las características de los hechos atribuidos, la pena en expectativa podría ser de cumplimiento efectivo. También señalaron que la oposición de Fiscalía estuvo debidamente fundada, resultó razonable y se ajustó a Derecho.

La decisión deja a Speroni a las puertas del juicio plenario, cuyo comienzo había sido previsto para el 3 de agosto, pero fue suspendido. La nueva fecha podría volver a postergarse debido a recursos presentados contra otras resoluciones vinculadas con pedidos de Probation que deben ser resueltos antes del debate, publicó APF.

La oposición de Fiscalía

Durante la audiencia, el fiscal Álvaro Piérola se opuso al pedido de la defensa y sostuvo que no estaban dadas las condiciones para conceder el beneficio.

Barrandeguy había argumentado que la eventual pena para su representado podría ser de ejecución condicional y destacó la extensa trayectoria profesional de Speroni en ámbitos privados, universitarios e institucionales. Aclaró que esa referencia no constituía una valoración moral, sino un elemento vinculado con la situación procesal de su defendido.

La defensa también invocó el principio de igualdad ante la ley y mencionó la situación de otros contadores imputados por hechos similares que accedieron a salidas alternativas.

Otro de los argumentos estuvo relacionado con la reparación económica del daño, requisito previsto para la Probation. Barrandeguy planteó dificultades para establecerla debido a que, según sostuvo, a Speroni no se le había atribuido una conducta concreta con el grado de precisión, claridad y circunstanciación exigido.

Además, citó dos resoluciones de ATER mediante las cuales fueron anuladas las compensaciones investigadas. A criterio de la defensa, esa circunstancia permitiría encuadrar los hechos como delitos en grado de tentativa.

Un rol relevante en la maniobra

Fiscalía rechazó esos planteos y remarcó que el consentimiento fiscal resulta determinante para la concesión del beneficio.

Piérola también repasó las distintas instancias procesales en las que Speroni fue imputado y señaló que, asistido por sus abogados, manifestó comprender los hechos que se le atribuían. Incluso destacó que, en una de sus declaraciones, el contador explicó aspectos de la maniobra y de las compensaciones investigadas.

Uno de los principales puntos de la acusación fue el papel que, según Fiscalía, habría desempeñado Speroni en el esquema investigado. El representante del Ministerio Público sostuvo que no se trató de un profesional con una intervención secundaria o periférica, sino de un actor relevante dentro de la maniobra.

Según la acusación, desde el estudio contable que Speroni tenía en Concordia junto con Julio Schmukler —también imputado en la causa— habría funcionado como nexo con el denominado “núcleo corrupto” dentro de ATER.

La Fiscalía sostiene que desde allí se habrían facilitado contribuyentes propios o derivados por otros contadores para acceder a compensaciones de impuestos que son investigadas como presuntamente ilegales.

También se le atribuyen compensaciones propias

Piérola señaló además que a Speroni se le atribuye una serie de delitos múltiples en los que habría tenido una intervención directa.

Entre los hechos incorporados a la acusación figura una presunta utilización del mecanismo investigado en beneficio propio. De acuerdo con la Fiscalía, Speroni habría realizado compensaciones correspondientes a impuestos propios, entre ellos el impuesto inmobiliario.

El fiscal sostuvo que este elemento refuerza la hipótesis de una participación directa y contradice la caracterización de un rol meramente secundario planteada por la defensa.

En paralelo, Schmukler también solicitó el beneficio de la Probation. Su defensa sostiene que tuvo una participación menor, vinculada con compensaciones que habría realizado por derivación de otros contadores que ya resolvieron sus respectivas situaciones procesales mediante distintas salidas alternativas.

La resolución adoptada este miércoles mantiene a Speroni dentro del proceso y deja pendiente la realización del juicio oral, aunque su fecha definitiva dependerá de la resolución de los recursos que todavía deben analizarse.