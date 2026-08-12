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San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

El sistema comenzará a funcionar en San Benito en los próximos días y controlará cruces en rojo, velocidad, sendas peatonales y uso de casco.

12 de agosto 2026 · 16:57hs
San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito.

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito.

La Municipalidad de San Benito anunció que en los próximos días comenzará a funcionar un sistema de fotomultas destinado a fortalecer la seguridad vial y reforzar los controles sobre el tránsito.

Los dispositivos estarán instalados en tres puntos estratégicos de la ciudad: avenida Friuli y avenida Guido Marizza; avenida San Martín y avenida Friuli; y bulevar Basavilbaso y avenida Guido Marizza.

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Qué infracciones se controlarán

El sistema permitirá detectar distintas infracciones de tránsito, entre ellas el cruce de semáforos en rojo, el exceso de velocidad y la invasión de sendas peatonales.

También se controlará a los motociclistas que circulen sin utilizar el casco reglamentario, una de las principales medidas de seguridad para reducir las consecuencias de los siniestros viales.

También habrá controles móviles

Además de los dispositivos fijos, el municipio informó que una unidad móvil de control realizará operativos en distintos sectores de San Benito.

Esta modalidad permitirá reforzar las tareas de prevención y fiscalización y ampliar la presencia de los controles viales en diferentes puntos de la ciudad.

Una medida para ordenar el tránsito

Desde el municipio señalaron que la implementación del sistema apunta a fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

La medida busca contribuir a una circulación más segura y ordenada, mediante herramientas de control que permitan detectar infracciones y prevenir conductas que puedan poner en riesgo a conductores, motociclistas y peatones.

San Benito Fotomultas Tránsito
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