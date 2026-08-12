Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

El Senasa expuso sobre la plaga en el ciclo “60 años del Parque Nacional El Palmar” que fue realizado en la ciudad de Concordia.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) disertó sobre la prevención del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) y destacó la importancia del aviso inmediato de cualquier sospecha de presencia de la plaga.

La disertación fue durante su participación en el ciclo “60 años del Parque Nacional El Palmar”, organizado juntamente por el área protegida y el Museo Provincial de la Imagen en Concordia.

La charla del Senasa en Entre Ríos

Durante el encuentro el Senasa abordó la amenaza que representa para la biodiversidad local esta plaga presente en la República Oriental del Uruguay y detectada a inicios de 2026, en la isla Martín García pero considerada una plaga ausente y de importancia cuarentenaria en el territorio continental de Argentina.

Profesionales de la Coordinación Regional de Protección Vegetal del Centro Regional Entre Ríos del Senasa, informaron sobre la biología de este insecto, los síntomas de infestación y las técnicas adecuadas para la toma y acondicionamiento de muestras, al tiempo que explicaron los graves daños que puede causar a palmeras nativas y ornamentales.

Comportamiento

Los especialistas del Senasa remarcaron que el mayor desafío frente al picudo rojo radica en su comportamiento biológico, ya que las larvas se alimentan de los tejidos internos de las palmeras y los daños permanecen ocultos hasta que son muy avanzados.

Respecto a las características de la plaga, el picudo rojo se identifica por su cuerpo de color rojizo o anaranjado con manchas negras, de hasta 5 centímetros de largo, con cabeza con un pico. Su peligrosidad reside en que sus larvas causan daños severos al alimentarse del interior del estípite, cavando galerías y provocando decaimiento y la muerte de la palmera en poco tiempo.

Articulación interinstitucional

El Centro Regional Entre Ríos del Senasa articula sus acciones de prevención junto a los municipios y comunas locales, con referentes provinciales y con Parques Nacionales, entre otras instituciones, para verificar la situación fitosanitaria de cada departamento, gestionar denuncias ciudadanas ante sospechas de presencia del insecto y garantizar una respuesta rápida para contener eventuales focos.

Con estas acciones, el Senasa refuerza su compromiso en la protección del patrimonio natural argentino y en la prevención del ingreso de plagas que puedan afectar la biodiversidad y la producción nacional.

Ante la sospecha de presencia de picudo rojo o síntomas compatibles con la plaga en palmeras, se debe comunicarlo al Senasa, a través del sitio web del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de plagas (Sinavimo) o contactando a la oficina del Organismo más cercana.