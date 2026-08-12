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Estudiantes de Paraná perdió los puntos ante Tala RC y jugará los cuartos de visitante

La UAR resolvió que el partido pendiente no disputado ante Tala RC se computara como una derrota para Estudiantes, que terminó segundo.

12 de agosto 2026 · 19:35hs
Estudiantes quedó segundo.

Estudiantes quedó segundo.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná recibió la resolución de la Unión Argentina de Rugby (UAR) sobre el partido pendiente ante Tala RC, correspondiente a la Zona 2 del Torneo del Interior A Copa Zurich.

El partido suspendido de Estudiantes por duelo

El encuentro debía disputarse el sábado 1° de agosto en Villa Warcalde, pero Estudiantes de Paraná no se presentó a jugar y posteriormente confirmó que desistía de disputar el compromiso, luego del fallecimiento de Agustín Ferreyra, médico y exjugador del club, en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Santa Fe-Rosario.

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Tras analizar la situación, la UAR determinó que el caso se encuadraba dentro del artículo 14 del reglamento, referido a situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, para la conformación de la tabla de posiciones se aplicó el artículo 4.4, que establece que, ante la no presentación de un equipo, el rival obtiene los puntos y el encuentro se computa como una victoria con cuatro tries y cuatro conversiones, es decir, con punto bonus.

De esta manera, el partido fue dado por perdido a Estudiantes de Paraná, mientras que Tala RC sumó los puntos correspondientes y quedó como ganador del encuentro a los efectos de la clasificación.

Estudiantes quedó segundo y ya tiene rival

Con la resolución oficial, Tala RC terminó primero en la Zona 2 con 30 puntos, mientras que Estudiantes de Paraná quedó segundo con 21 unidades. Más atrás finalizaron Urú Curé, con 8 puntos, y CURNE, con 4.

A pesar de la derrota administrativa, el conjunto paranaense logró sostener el segundo lugar y avanzó a los cuartos de final del Torneo del Interior A.

Ahora, Estudiantes enfrentará a Jockey Club de Rosario el sábado 12 de septiembre en Fisherton, en busca de un lugar entre los cuatro mejores de la competencia.

Los otros cruces serán Tucumán Rugby-Duendes de Rosario, Tala RC-Santa Fe Rugby y Jockey Club de Córdoba-Marista de Mendoza.

Estudiantes cuartos de final Rugby Torneo del Interior
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