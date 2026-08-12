Bomberos Voluntarios: reunión con autoridades de la Policía para aclarar un altercado

El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná lanzó un comunicado sobre el encuentro luego de un inconveniente surgido en un accidente de tránsito.

El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná lanzó un comunicado este miércoles sobre la situación vivida el día martes durante una intervención por un accidente de tránsito y donde se produjo un altercado con un efectivo de la Policía a raíz del supuesto mal estacionamiento de un vehículo.

Este episodio generó una denuncia en las redes sociales por el "destrato" recibido por parte de un funcionario policial. Ante esto, Bomberos Voluntarios informó que "en el día de la fecha (miércoles) se llevó a cabo una reunión institucional en nuestro Cuartel de Bomberos Voluntarios de Paraná, ubicado en Racedo 280, con autoridades de la Policía de Entre Ríos a raíz de los hechos de público conocimiento ocurridos durante una reciente intervención por un accidente de tránsito donde se produjo una situación desafortunada entre un efectivo policial y personal de Bomberos Voluntarios que se encontraba trabajando en el lugar".

"Participaron del encuentro el Comisario Principal Jorge Pérez, Jefe de la División de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, acompañado por la Comisario Cecilia Galeano, Subjefa de la División, junto a autoridades y representantes de Bomberos Voluntarios de Paraná.Durante la reunión, las autoridades policiales manifestaron su rechazo y repudio ante lo sucedido, dejando expresamente aclarado que este tipo de accionar no representa los lineamientos, principios ni las normas institucionales de la Policía de Entre Ríos", indicaron.

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"Asimismo, expresaron sus disculpas institucionales por la situación ocurrida, dejando en claro que no existe ningún tipo de inconveniente entre ambas instituciones y destacando el respeto hacia la labor que desarrolla nuestro personal. El encuentro permitió dialogar sobre lo acontecido, aclarar la situación y fortalecer los canales de comunicación, respeto y coordinación, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a producirse durante futuras intervenciones", expresaron.

"Desde Bomberos Voluntarios de Paraná valoramos el acercamiento, el diálogo y la predisposición demostrada por las autoridades de la Policía de Entre Ríos. Ambas instituciones ratifican su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta, priorizando el respeto institucional, la seguridad del personal interviniente y, fundamentalmente, el servicio a nuestra comunidad", finalizaron.