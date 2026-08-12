Uno Entre Rios | La Provincia | Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios: reunión con autoridades de la Policía para aclarar un altercado

El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná lanzó un comunicado sobre el encuentro luego de un inconveniente surgido en un accidente de tránsito.

12 de agosto 2026 · 23:26hs
Autoridades de Bomberos Voluntarios junto a sus pares de la Policía.

Autoridades de Bomberos Voluntarios junto a sus pares de la Policía.
Bomberos Voluntarios denunciaron un destrato policial durante una emergencia en Paraná.

Bomberos Voluntarios denunciaron un destrato policial durante una emergencia en Paraná.

El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná lanzó un comunicado este miércoles sobre la situación vivida el día martes durante una intervención por un accidente de tránsito y donde se produjo un altercado con un efectivo de la Policía a raíz del supuesto mal estacionamiento de un vehículo.

El comunicado de Bomberos Voluntarios

Este episodio generó una denuncia en las redes sociales por el "destrato" recibido por parte de un funcionario policial. Ante esto, Bomberos Voluntarios informó que "en el día de la fecha (miércoles) se llevó a cabo una reunión institucional en nuestro Cuartel de Bomberos Voluntarios de Paraná, ubicado en Racedo 280, con autoridades de la Policía de Entre Ríos a raíz de los hechos de público conocimiento ocurridos durante una reciente intervención por un accidente de tránsito donde se produjo una situación desafortunada entre un efectivo policial y personal de Bomberos Voluntarios que se encontraba trabajando en el lugar".

Bomberos Voluntarios denunciaron un destrato policial durante una emergencia en Paraná.

Bomberos Voluntarios denunciaron un destrato policial durante una emergencia en Paraná

Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos.

Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

"Participaron del encuentro el Comisario Principal Jorge Pérez, Jefe de la División de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, acompañado por la Comisario Cecilia Galeano, Subjefa de la División, junto a autoridades y representantes de Bomberos Voluntarios de Paraná.Durante la reunión, las autoridades policiales manifestaron su rechazo y repudio ante lo sucedido, dejando expresamente aclarado que este tipo de accionar no representa los lineamientos, principios ni las normas institucionales de la Policía de Entre Ríos", indicaron.

LEER MÁS: Bomberos Voluntarios denunciaron un destrato policial durante una emergencia en Paraná

"Asimismo, expresaron sus disculpas institucionales por la situación ocurrida, dejando en claro que no existe ningún tipo de inconveniente entre ambas instituciones y destacando el respeto hacia la labor que desarrolla nuestro personal. El encuentro permitió dialogar sobre lo acontecido, aclarar la situación y fortalecer los canales de comunicación, respeto y coordinación, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a producirse durante futuras intervenciones", expresaron.

"Desde Bomberos Voluntarios de Paraná valoramos el acercamiento, el diálogo y la predisposición demostrada por las autoridades de la Policía de Entre Ríos. Ambas instituciones ratifican su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta, priorizando el respeto institucional, la seguridad del personal interviniente y, fundamentalmente, el servicio a nuestra comunidad", finalizaron.

Bomberos Voluntarios Paraná Policía
Noticias relacionadas
Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil.

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Senasa refuerza la lucha contra el picudo rojo en Entre Ríos.

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Personal policial intervino en el barrio Villa Busti, donde quedó aprendido un joven.

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito.

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Ver comentarios

Lo último

Bomberos Voluntarios: reunión con autoridades de la Policía para aclarar un altercado

Bomberos Voluntarios: reunión con autoridades de la Policía para aclarar un altercado

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Ultimo Momento
Bomberos Voluntarios: reunión con autoridades de la Policía para aclarar un altercado

Bomberos Voluntarios: reunión con autoridades de la Policía para aclarar un altercado

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Policiales
Ingresaban a Entre Ríos con contrabando de cigarrillos y pescado

Ingresaban a Entre Ríos con contrabando de cigarrillos y pescado

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Asalto comando en una estancia de Federación

Asalto comando en una estancia de Federación

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Ovación
Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Independiente perdió por goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

Independiente perdió por goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

Coquimbo se lo empató a Platense en la última por la ida de octavos

Coquimbo se lo empató a Platense en la última por la ida de octavos

Estudiantes de Paraná perdió los puntos ante Tala RC y jugará los cuartos de visitante

Estudiantes de Paraná perdió los puntos ante Tala RC y jugará los cuartos de visitante

La provincia
Bomberos Voluntarios: reunión con autoridades de la Policía para aclarar un altercado

Bomberos Voluntarios: reunión con autoridades de la Policía para aclarar un altercado

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Dejanos tu comentario