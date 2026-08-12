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Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Con el regreso de Messi, Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup. El rosarino entró en el segundo tiempo.

12 de agosto 2026 · 22:46hs
Con la vuelta de Messi

Con la vuelta de Messi, Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup

La muerte de Jorge Messi generó una gran conmoción en el fútbol mundial. Los mensajes de afecto para el Diez no tardaron en llegar y se masificaron tras la emotiva carta de Lionel Messi en sus redes sociales. Para sorpresa de todos, el crack argentino ya volvió a jugar con el Inter Miami: ingresó en el entretiempo ante León por la Leagues Cup.

Messi entró en el complemento

El equipo rosa decidió incluirlo en la lista de convocados y automáticamente todas las miradas en el estadio de la Florida se fueron con el capitán albiceleste.

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En la previa del partido, Leo llegó tomando mate al estadio, aunque no se mostró para las cámaras durante el calentamiento y su presencia era una incógnita pese a la confirmación del club.

Con el encuentro iniciado, el crack rosarino se metió en el banco de suplentes con sus compañeros y fue enfocado en los primeros segundos de juego. Por supuesto, recibió un aplauso por parte de los hinchas en la cancha del Inter Miami, destacando su compromiso con el plantel.

En el entretiempo, el crack argentino entró en lugar de Daniel Pinter, autor del gol en el primer tiempo. Mientras esperaba en la línea para entrar al campo, los fanáticos enloquecieron con su ingreso: fue ovacionado, hubo corridas para ubicarse en sus asientos y se vivió un momento muy emotivo.

A pesar de su ingreso, donde se lo vio bastante activo, no pudo influir en el resultado y el Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup luego de la derrota por 3-2.

Messi Fallecimiento Inter Miami Fútbol
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