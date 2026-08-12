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Independiente perdió por goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

En el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, el Decano venció 4-0 a Independiente por los octavos de final de la Copa Argentina.

12 de agosto 2026 · 21:36hs
Atlético Tucumán eliminó a Independiente en Rosario.

Copa Argentina.

Atlético Tucumán eliminó a Independiente en Rosario.

Atlético Tucumán goleó este miércoles por 4 a 0 a Independiente por los octavos de final de la Copa Argentina 2026, en el encuentro que se disputó en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El Decano fue letal en cada chance que tuvo ante un rival que nunca estuvo en partido. El equipo de Julio César Falcioni se enfrentará en los cuartos de final ante el ganador de Aldosivi-Independiente Rivadavia.

Lo que dejó la eliminación de Independiente

En los primeros minutos se vio un encuentro parejo. Hubo ganas, ambos se arrimaron, pero sin generar peligro. Las fricciones estuvieron a la orden del día.

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Las precisiones comenzaron a llegar y con eso creció las intensidad para llegar a las áreas rivales. Independiente se mostró más cerca y en una de sus llegadas, Kevin Lomónaco quinto controlar la pelota dentro del área y Clever Ferreyra tocó la pelota con la mano. Facundo Tello primero no se percató y luego recibió el llamado del VAR. El juez mundialista fue a ver la jugada y sancionó penal. Santiago Montiel se hizo cargo del remate que reventó el palo izquierdo.

“Los goles que se erran en el arco rival se sufren en el propio”, afirma una máxima del fútbol. Atlético Tucumán jugó rápido un tiro libre y recibió Nicolás Laméndola, que metió una corrida que terminó con su remate cruzado para firmar el 1-0.

El Rojo siguió con sus fallas y tras una pelota perdida de Maximiliano Meza hubo otra contra en la que Santiago Mele evitó otra caída de su valla, primero en un mano a mano ante Manuel Brondo y luego para cortar un peligroso centro desde la izquierda.

Lo minutos pasaron y el conjunto tucumano mantuvo la ventaja producto de un juego más pragmático en el ataque. Con la mínima ventaja a favor de los conducidos por Julio César Falcioni se fueron al descanso.

En el arranque del complemento Independiente siguió con sus errores defensivos ante la presión de Laméndola que la recuperó y su centro lo conectó Brondo que convirtió el segundo de Atlético Tucumán.

El elenco a cargo de Gustavo Quinteros no reaccionó y siguió complicándose en el fondo. Otra vez apareció Laméndola para ser la llave del gol, asistió a Franco Nicola que definió cruzado para poner el 3-0.

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Aunque hubo más, en especial de Laméndola que coronó una brillante actuación con un gol de alta factura. Otra pelota perdida por Independiente fue recuperada por Atlético Tucumán. El delantero recibió afuera del área y su tiro perfecto se clavó en el ángulo superior izquierdo.

En el tramo final Atlético Tucumán controló las acciones y bajó la persiana de un partido que le fue adverso hasta el penal errado por Montiel. Independiente se complicó solo y sufre una dura derrota en Rosario.

Independiente Atlético Tucumán Copa Argentina Rosario
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