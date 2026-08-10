Uno Entre Rios | Show | Pity Álvarez

Pity Álvarez enfrenta el juicio por homicidio y la defensa volvió a cuestionar su estado de salud

El músico Pity Álvarez se quedó dormido durante la primera audiencia y su abogado pidió suspender el debate. El tribunal rechazó el planteo.

10 de agosto 2026 · 19:01hs
Pity Álvarez enfrenta el juicio por homicidio y la defensa volvió a cuestionar su estado de salud.

Pity Álvarez enfrenta el juicio por homicidio y la defensa volvió a cuestionar su estado de salud.

Este lunes comenzó el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Según la acusación, durante una discusión Álvarez efectuó disparos contra Díaz, quien murió como consecuencia de las heridas.

el juicio oral contra pity alvarez comenzara el proximo 10 de agosto

El juicio oral contra "Pity" Álvarez comenzará el próximo 10 de agosto

dr. alvarez llega a casa encendida para homenajear a pity alvarez

Dr. Álvarez llega a Casa Encendida para homenajear a Pity Álvarez

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 y contempla 11 audiencias previstas para agosto y septiembre.

La defensa pidió suspender

Durante la primera jornada, Álvarez llegó al tribunal vestido de negro, con gorro y lentes de sol. Cuando los jueces le preguntaron si quería brindar su versión de los hechos, respondió que lo haría “más adelante”.

Durante el interrogatorio inicial manifestó dificultades para recordar algunos datos personales y contó aspectos de su estado de salud y de su vida cotidiana. También explicó que su hermana administra sus finanzas y que él no participa directamente de la organización de sus recitales.

Luego de solicitar un receso, el músico regresó a la sala, se apoyó en el respaldo de su silla y se quedó dormido. Su defensor, Javier Aldo Marino, utilizó la situación para insistir con el pedido de suspensión del juicio.

“No me parece razonable que se someta a juicio a una persona que no está presente”, sostuvo el abogado, quien aseguró que Álvarez presentaba una disminución de su capacidad para seguir las audiencias.

El tribunal ratificó su aptitud

El fiscal Sandro Abraldes rechazó el planteo y acusó a la defensa de intentar obstruir el desarrollo del debate. Recordó, además, que la aptitud de Álvarez para afrontar el proceso había sido evaluada por el Cuerpo Médico Forense.

El juez Gustavo Goerner, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, ratificó la continuidad del juicio. La resolución sostuvo que las pericias determinaron que el acusado cuenta con la reserva cognitiva necesaria para afrontar las distintas instancias del proceso.

Abraldes también cuestionó el argumento de la defensa al señalar que el músico había participado recientemente de recitales, entrevistas y otras actividades públicas.

“Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio”, afirmó el fiscal durante la audiencia.

Finalmente, los jueces resolvieron continuar con el debate. Para evitar que la extensión de las jornadas afecte el seguimiento de Álvarez, se acordó reducir la cantidad de testimonios previstos para este miércoles.

Inicialmente estaba previsto escuchar a diez testigos, pero finalmente declararán cinco, en una audiencia estimada en unas tres horas.

El hecho investigado

El 12 de julio de 2018, Álvarez y Cristian Díaz mantuvieron una discusión en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

Según la acusación, durante el enfrentamiento el músico extrajo un arma calibre 6,35 y efectuó varios disparos contra Díaz. La víctima sufrió heridas que le provocaron la muerte y Álvarez abandonó el lugar.

Desde entonces, la defensa intentó frenar el inicio del juicio mediante distintos planteos vinculados con la aptitud del acusado y recursos pendientes. Sin embargo, el tribunal ratificó que el debate oral debía comenzar.

Pity Álvarez Juicio por homicidio Tribunal
Noticias relacionadas
Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc tras varios meses de relación y habló del final.

Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc tras varios meses de relación y habló del final

antonio banderas: cuatro peliculas imprescindibles de su carrera

Antonio Banderas: cuatro películas imprescindibles de su carrera

netflix: las novedades que llegan en agosto

Netflix: las novedades que llegan en agosto

Adrián Suar recordó el llanto de Araceli en la mesa de Mirtha y habló de su reconciliación

Adrián Suar recordó el llanto de Araceli en la mesa de Mirtha y habló de su reconciliación

Ver comentarios

Lo último

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Ultimo Momento
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Policiales
Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Trata sexual en Gualeguaychú: luego de 14 años, sobreseen a dos mujeres y un imputado irá a juicio

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Bajada Grande: otra vez incidentes en un partido de fútbol amateur

Ovación
Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

Werner, disconforme tras la sanción en el Villicum

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de engaño y exigen rendición de cuentas

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de "engaño" y exigen rendición de cuentas

La provincia
Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más de 100 emprendedores completaron las clínicas de Diseña Paraná rumbo a la feria de octubre 2026

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Más energía limpia para el desarrollo industrial de Nogoyá

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Desde la Escuela Municipal de Canotaje y SUP y de la Ecenaa realizaron una jornada de limpieza del río Paraná

Dejanos tu comentario