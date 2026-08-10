El músico Pity Álvarez se quedó dormido durante la primera audiencia y su abogado pidió suspender el debate. El tribunal rechazó el planteo.

Pity Álvarez enfrenta el juicio por homicidio y la defensa volvió a cuestionar su estado de salud.

Este lunes comenzó el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Según la acusación, durante una discusión Álvarez efectuó disparos contra Díaz, quien murió como consecuencia de las heridas.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 y contempla 11 audiencias previstas para agosto y septiembre.

La defensa pidió suspender

Durante la primera jornada, Álvarez llegó al tribunal vestido de negro, con gorro y lentes de sol. Cuando los jueces le preguntaron si quería brindar su versión de los hechos, respondió que lo haría “más adelante”.

Durante el interrogatorio inicial manifestó dificultades para recordar algunos datos personales y contó aspectos de su estado de salud y de su vida cotidiana. También explicó que su hermana administra sus finanzas y que él no participa directamente de la organización de sus recitales.

Luego de solicitar un receso, el músico regresó a la sala, se apoyó en el respaldo de su silla y se quedó dormido. Su defensor, Javier Aldo Marino, utilizó la situación para insistir con el pedido de suspensión del juicio.

“No me parece razonable que se someta a juicio a una persona que no está presente”, sostuvo el abogado, quien aseguró que Álvarez presentaba una disminución de su capacidad para seguir las audiencias.

El tribunal ratificó su aptitud

El fiscal Sandro Abraldes rechazó el planteo y acusó a la defensa de intentar obstruir el desarrollo del debate. Recordó, además, que la aptitud de Álvarez para afrontar el proceso había sido evaluada por el Cuerpo Médico Forense.

El juez Gustavo Goerner, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, ratificó la continuidad del juicio. La resolución sostuvo que las pericias determinaron que el acusado cuenta con la reserva cognitiva necesaria para afrontar las distintas instancias del proceso.

Abraldes también cuestionó el argumento de la defensa al señalar que el músico había participado recientemente de recitales, entrevistas y otras actividades públicas.

“Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio”, afirmó el fiscal durante la audiencia.

Finalmente, los jueces resolvieron continuar con el debate. Para evitar que la extensión de las jornadas afecte el seguimiento de Álvarez, se acordó reducir la cantidad de testimonios previstos para este miércoles.

Inicialmente estaba previsto escuchar a diez testigos, pero finalmente declararán cinco, en una audiencia estimada en unas tres horas.

El hecho investigado

El 12 de julio de 2018, Álvarez y Cristian Díaz mantuvieron una discusión en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

Según la acusación, durante el enfrentamiento el músico extrajo un arma calibre 6,35 y efectuó varios disparos contra Díaz. La víctima sufrió heridas que le provocaron la muerte y Álvarez abandonó el lugar.

Desde entonces, la defensa intentó frenar el inicio del juicio mediante distintos planteos vinculados con la aptitud del acusado y recursos pendientes. Sin embargo, el tribunal ratificó que el debate oral debía comenzar.