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Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc tras varios meses de relación y habló del final

La conductora Sabrina Rojas comunicó en redes sociales que terminó su relación con José Chatruc y aseguró que ambos decidieron separarse en buenos términos.

10 de agosto 2026 · 18:35hs
Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc tras varios meses de relación y habló del final.

Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc tras varios meses de relación y habló del final.

Sabrina Rojas confirmó que se separó de José Chatruc luego de varios meses de relación. La conductora utilizó sus redes sociales para comunicar la decisión y explicó que el vínculo llegó a su final de manera consensuada.

“Pasé por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, escribió la actriz.

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Un recuerdo especial

En su mensaje, Rojas tuvo palabras de afecto para quien fue su pareja y destacó la importancia que tuvo la relación durante los últimos meses.

“José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin”, expresó la conductora al cerrar su publicación.

La pareja había mantenido su relación con bajo perfil y, hasta el anuncio, había compartido algunos momentos de su vida en redes sociales.

El silencio de Chatruc

Por el momento, José Chatruc no realizó declaraciones públicas sobre la separación. El exfutbolista de Racing tampoco replicó el mensaje publicado por Rojas en sus historias de Instagram.

Chatruc continuó compartiendo contenido cotidiano en sus redes sociales y evitó realizar comentarios sobre el final de la relación.

Sabrina Rojas José Chatruc Separación
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