Uno Entre Rios | La Provincia | Joven

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven de 30 años quedó a disposición de la justicia por intentar descartar cocaína lista para su comercialización.

12 de agosto 2026 · 17:36hs
Personal policial intervino en el barrio Villa Busti

Personal policial intervino en el barrio Villa Busti, donde quedó aprendido un joven.

Personal policial, detuvo a un joven de 30 años en el barrio Villa Busti de la ciudad de Concordia, ya que se secuestraron más de 150 envoltorios de cocaína listas para su comercialización. Además, se le secuestraron dos telefonos celulares y dinero en efectivo.

Joven detenido en Concordia.

Joven detenido en Concordia.

El procedimiento se inició cuando los funcionarios policiales interceptaron a dos jóvenes que, al advertir la presencia de los uniformados, intentaron descartar distintos elementos.

Un simple incidente de tránsito en La Paz, pasó a mayores y terminó con un joven detenido por daños a terceros y resitencia a la autoridad

La Paz: detienen a un joven por daños a terceros y resistencia a la autoridad

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito.

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Uno de ellos arrojó una media que contenía varios envoltorios y piedras de cocaína. Al ser demorado, se constató que se trataba de un joven de 30 años, quien previamente había ingresado a una casilla abandonada, donde se encontraba su hermano de 17 años, consignó Concordia Policiales.

Al notar la presencia policial, el adolescente también intentó descartar otra media que contenía envoltorios y una piedra de cocaína, aparentemente destinada a su fraccionamiento y posterior armado de más envoltorios.

Ante esta situación, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron las pruebas correspondientes y confirmaron que se trataba de cocaína. Asimismo, durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y 23.500 pesos en efectivo. Por disposición del fiscal Martín Núñez, el joven de 30 años quedó detenido quedando a disposición de la Justicia.

Joven Concordia cocaína
Noticias relacionadas
No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona.

Carolina Streitenberger: "No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona"

Teknofood emitió un descargo para clarificar su modelo de trabajo y trayectoria en nutrición institucional en medio del conflicto por los comedores escolares

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Invita a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

agmer, cauce y padres: los productos de teknofood violan la ley de etiquetado frontal

Agmer, Cauce y padres: "los productos de Teknofood violan la Ley de Etiquetado Frontal"

Ver comentarios

Lo último

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Ultimo Momento
Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Policiales
Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Asalto comando en una estancia de Federación

Asalto comando en una estancia de Federación

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

Ovación
La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: Mucha fuerza

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: "Mucha fuerza"

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

La provincia
Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Carolina Streitenberger: No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona

Carolina Streitenberger: "No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona"

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Dejanos tu comentario