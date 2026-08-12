Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven de 30 años quedó a disposición de la justicia por intentar descartar cocaína lista para su comercialización.

Personal policial, detuvo a un joven de 30 años en el barrio Villa Busti de la ciudad de Concordia , ya que se secuestraron más de 150 envoltorios de cocaína listas para su comercialización. Además, se le secuestraron dos telefonos celulares y dinero en efectivo.

El procedimiento se inició cuando los funcionarios policiales interceptaron a dos jóvenes que, al advertir la presencia de los uniformados, intentaron descartar distintos elementos.

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Uno de ellos arrojó una media que contenía varios envoltorios y piedras de cocaína. Al ser demorado, se constató que se trataba de un joven de 30 años, quien previamente había ingresado a una casilla abandonada, donde se encontraba su hermano de 17 años, consignó Concordia Policiales.

Al notar la presencia policial, el adolescente también intentó descartar otra media que contenía envoltorios y una piedra de cocaína, aparentemente destinada a su fraccionamiento y posterior armado de más envoltorios.

Ante esta situación, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron las pruebas correspondientes y confirmaron que se trataba de cocaína. Asimismo, durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y 23.500 pesos en efectivo. Por disposición del fiscal Martín Núñez, el joven de 30 años quedó detenido quedando a disposición de la Justicia.