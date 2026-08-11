Tini Stoessel viajó a París para avanzar con el diseño de su vestido de novia y compartió imágenes del detrás de escena junto a sus amigas.

Tini Stoessel confirmó los preparativos de su boda con Rodrigo de Paul y mostró su vestido.

Después de meses de rumores y especulaciones, Tini Stoessel confirmó que avanza con los preparativos de su boda con Rodrigo de Paul. La cantante viajó a París para realizar la primera prueba de su vestido de novia y compartió un video de casi ocho minutos en el que mostró parte del viaje y el detrás de escena del esperado momento.

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió Tini junto a la publicación, en la que también mencionó al futbolista. De esta manera, la artista hizo pública una de las etapas más importantes de la organización del casamiento.

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El registro comenzó antes de abordar el avión. Con una cámara en mano, Tini contó que estaba emocionada y nerviosa por la primera prueba del vestido y anticipó que quería mostrar el concepto que tendrá la celebración. “Les voy a ir mostrando absolutamente todo”, prometió.

Sin embargo, el comienzo del viaje tuvo un inconveniente: el equipo había grabado un video con el desembalaje de los elementos que llevarían a París, pero descubrieron que las imágenes no habían quedado registradas. “Acabamos de grabar y nada se grabó”, contó entre risas.

Durante el vuelo, la cantante compartió distintos momentos junto a su amiga Carito, entre charlas, té y una sesión improvisada de cuidado de uñas. El tono descontracturado continuó durante la llegada a París, donde Tini relató sus expectativas antes de conocer los detalles del diseño.

“Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada”, contó al despertarse, mientras su amiga le hacía trenzas para preparar su cabello. En ese momento, la cantante creía que la visita al atelier estaría centrada principalmente en la elección de telas y materiales.

La sorpresa en el atelier

La verdadera sorpresa llegó al ingresar al atelier. Tini esperaba encontrarse con telas y bocetos, pero descubrió que el vestido ya estaba confeccionado en diferentes piezas. La diseñadora le explicó que el corset y la falda estaban separados para poder construir el diseño y realizar modificaciones durante el proceso.

“Yo pensé que iba a haber solamente telas. Me dijo que me probara”, relató sorprendida frente a la cámara.

La emoción fue tal que decidió no mostrar el vestido. “No te puedo mostrar nada, aparte es una locura la que me está pasando”, expresó mientras avanzaba con la prueba.

La noche anterior, Tini y Carito habían compartido un momento de relax con máscaras faciales antes de la jornada clave. “Mañana me pruebo. No paro de sonreír”, había anticipado la cantante.

Al día siguiente, camino al atelier, resumió la expectativa con una frase: “Hoy llegó el día. A la primera prueba del vestido de novia”. Para la ocasión llevó un trench y unos zapatos que había comprado la noche anterior.

El viaje también incluyó escenas cotidianas de la estadía en París. En una de ellas, Tini mostró el desayuno en la habitación del hotel, mientras que su amiga contó que a la cantante le costaba levantarse después de haberse separado de su hermana.

Finalmente, Tini hizo un balance del viaje y adelantó que todavía deberá regresar a París en otras dos oportunidades para continuar con el proceso. “Fueron dos días. Mucho cambio horario, pero nos vinimos”, contó.

Las reacciones

La publicación generó rápidamente una ola de comentarios de amigos y figuras del espectáculo. La Joaqui escribió que ya estaba “contando los días” para verla vestida de blanco, mientras que Sofía Fernández celebró el momento con entusiasmo.

Stefi Roitman también reaccionó al anuncio y expresó su cariño por la cantante. Marley, por su parte, le envió sus felicitaciones.

Carola Gil, amiga de Tini desde la infancia, resumió la emoción que generó la noticia: “El día que te vea vestida de novia. No la hago. Qué felicidad”.

Con la confirmación de los preparativos y el primer avance del vestido, Tini puso fin a meses de especulaciones y comenzó a mostrar públicamente algunos detalles de una celebración que mantiene buena parte de sus características en reserva.