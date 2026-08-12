Uno Entre Rios | Ovación | Platense

Coquimbo se lo empató a Platense en la última por la ida de octavos

Platense lo ganaba por el tanto de Giménez, Mainero falló un penal y Vadalá le dio la igualdad a los Piratas en Vicente López. La vuelta, el miércoles en Chile.

12 de agosto 2026 · 21:07hs
Platense empató de local ante los chilenos.

Conmebol.

Platense empató de local ante los chilenos.

En sus primeros octavos de final de Copa Libertadores de su historia, Platense igualó 1-1 con Coquimbo Unido en Vicente López. Con un golazo de cabeza de Luciano Giménez, el Calamar se puso en ventaja pero apareció Guido Vadalá en la última jugada para decretar la igualdad. Guido Mainero falló un penal en el complemento.

Martín Palermo junto a Diego Cagna en el cuerpo técnico.

Martín Palermo volvió a Platense y ya dirigió su primera práctica pensando en Independiente

Martín Palermo dirigió 46 partidos en su primera etapa en Platense, con 17 triunfos, 12 empates y 17 derrotas.

Martín Palermo se convirtió en el nuevo técnico de Platense tras la salida de Zunino

Platense Copa Libertadores Vicente López
Noticias relacionadas
Talleres festejó de visitante.

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Con la vuelta de Messi, Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

El TC comienza a tomar forma en Paraná.

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Atlético Tucumán eliminó a Independiente en Rosario.

Independiente perdió por goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

Ver comentarios

Lo último

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Ultimo Momento
Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Quini 6: un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda

Policiales
Ingresaban a Entre Ríos con contrabando de cigarrillos y pescado

Ingresaban a Entre Ríos con contrabando de cigarrillos y pescado

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Asalto comando en una estancia de Federación

Asalto comando en una estancia de Federación

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Ovación
Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Independiente perdió por goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

Independiente perdió por goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

Coquimbo se lo empató a Platense en la última por la ida de octavos

Coquimbo se lo empató a Platense en la última por la ida de octavos

Estudiantes de Paraná perdió los puntos ante Tala RC y jugará los cuartos de visitante

Estudiantes de Paraná perdió los puntos ante Tala RC y jugará los cuartos de visitante

La provincia
Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Carolina Streitenberger: No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona

Carolina Streitenberger: "No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona"

Dejanos tu comentario