Coquimbo se lo empató a Platense en la última por la ida de octavos

Platense lo ganaba por el tanto de Giménez, Mainero falló un penal y Vadalá le dio la igualdad a los Piratas en Vicente López. La vuelta, el miércoles en Chile.

En sus primeros octavos de final de Copa Libertadores de su historia, Platense igualó 1-1 con Coquimbo Unido en Vicente López. Con un golazo de cabeza de Luciano Giménez, el Calamar se puso en ventaja pero apareció Guido Vadalá en la última jugada para decretar la igualdad. Guido Mainero falló un penal en el complemento.