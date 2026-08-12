Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

La Justicia Federal ratificó la condena de cinco años de prisión para Yamil Benavídez, exfuncionario de Diamante, señalado como cerebro detrás de una "cueva" financiera que operaba en el Puerto de Santa Fe

La Justicia Federal de Santa Fe homologó un acuerdo de juicio abreviado que sella el destino procesal de Ángel Yamil Benavídez, un hombre de 40 años oriundo de la ciudad entrerriana de Diamante, quien admitió ser el principal responsable de una estructura dedicada a la intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y defraudaciones.

Un perfil con raíces entrerrianas Benavídez, cuya detención en septiembre de 2023 causó sorpresa en su Diamante natal, se desempeñaba como asesor del Concejo Municipal de Santa Fe y había sido funcionario de dicha municipalidad. El "diamantino", como lo identifican las crónicas policiales de su provincia de origen, admitió su autoría en los delitos investigados y aceptó una pena de cinco años de prisión, la cual cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario tras haber pasado dos años en la cárcel de Coronda.

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El hallazgo fortuito de la "cueva" La investigación se inició de manera accidentada el 12 de septiembre de 2023. Personal policial ingresó a un departamento en el lujoso complejo Puerto Amarras (Torre Amarras II) de Santa Fe con una orden de allanamiento para recuperar electrodomésticos robados. Sin embargo, en lugar de los objetos denunciados, los efectivos se toparon con una verdadera "cueva" financiera.

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En el lugar se incautaron cifras millonarias: más de 45 millones de pesos, unos 83.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales. Además, se hallaron 39 tarjetas de débito a nombre de terceros y documentación que probaba movimientos bancarios irregulares.

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Operativa y complicidades

La organización liderada por el entrerriano utilizaba identidades de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas bancarias "fantasma" y así canalizar operaciones de dólar MEP y venta de divisas sin autorización del Banco Central. Benavídez operaba bajo el nombre de fantasía "Consultora La Resistencia", desde donde coordinaba las transacciones vía WhatsApp.

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El acuerdo judicial también alcanzó a su pareja, la contadora María Laura Miassi, quien era funcionaria de carrera en el Ministerio de Economía de Santa Fe y directora de Créditos. Miassi aceptó una pena de tres años de prisión en suspenso como partícipe del esquema, aportando sus conocimientos técnicos para el registro de operaciones y el control del stock de billetes. Otros colaboradores, como el entrenador de básquet Juan Emilio Gastaldo y el taxista Carlos Quartucci, también recibieron condenas de ejecución condicional.

Con la ratificación de esta sentencia, el Estado procederá al decomiso definitivo de los vehículos y la totalidad del dinero en efectivo secuestrado, cerrando así uno de los casos de delitos financieros más resonantes de la región en los últimos años