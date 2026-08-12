Ingresaban a Entre Ríos con contrabando de cigarrillos y pescado

Un camión fue interceptado en el ingreso a Entre Ríos con más de 4 mil cartones de cigarrillos y 350 kilos de pescado.

El camión tenía como destino una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Durante un procedimiento realizado en el ingreso a la provincia de Entre Ríos, un camión fue retenido y se comprobó que contaba con carga irregular de 25 encomiendas transportadas por una empresa de logística. Personal de Gendarmería Nacional intervino en el Peaje Piedritas, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Mocoretá y el avalúo total informado asciende a 116.422.503,49 pesos.

En el importante procedimiento realizado por efectivos de Gendarmería Nacional permitió secuestrar 4.438 cartones de cigarrillos de origen extranjero y 350 kilos de pescado, en un operativo desarrollado sobre la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Mocoretá.

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El procedimiento comenzó durante la jornada del lunes y concluyó este martes 11 de agosto, cuando personal del Grupo de Seguridad Vial ‘Piedritas’, dependiente del Escuadrón 7 con asiento en Paso de los Libres, efectuó un control sobre un transporte de encomiendas de la empresa Bea Express.

El vehículo cumplía el itinerario Puerto Iguazú (Misiones) – José C. Paz (Buenos Aires). Por disposición del magistrado interviniente, el transporte fue trasladado hasta el Complejo Terminal de Cargas (CO.TE.CAR.), ubicado en la cabecera correntina del puente internacional de Paso de los Libres.

En ese lugar se realizó un escaneo del vehículo que permitió detectar bultos que contenían una sustancia vegetal, posteriormente identificada como cigarrillos, y un producto de origen animal correspondiente a pescado.

Ante esta situación, los gendarmes procedieron a interceptar el transporte y posteriormente realizaron la apertura de las encomiendas en las instalaciones de la Unidad.

Lo incautado en el intento de contrabando

Dentro de las 25 encomiendas inspeccionadas, los efectivos hallaron: 1.240 cartones de cigarrillos marca Hills, de origen extranjero; 1.948 cartones de cigarrillos marca GIFT; 1.250 cartones de cigarrillos marca EIGHT; 350 kilos de pez sable.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, los ejemplares ícticos fueron posteriormente destruidos y desnaturalizados, conforme a las normas vigentes.

En el procedimiento intervinieron la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Delegación Paso de los Libres, y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).