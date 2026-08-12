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Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

A nueve días del inicio de la actividad, los primeros equipos comenzaron a llegar a Sauce Montrull, escenario de una nueva fecha del TC.

12 de agosto 2026 · 22:11hs
El TC comienza a tomar forma en Paraná.

Gentileza Curva Rápida.

El TC comienza a tomar forma en Paraná.

La cuenta regresiva ya está en marcha y el Turismo Carretera comienza a instalarse en Paraná. A nueve días del comienzo de la actividad oficial en el Autódromo Ciudad de Paraná, los primeros equipos arribaron al predio del Club de Volantes Entrerrianos, en Sauce Montrull. Según publica el portal Curva Rápida.

El TC en el CVE

Como ocurrió durante la temporada pasada, el primer motorhome en llegar fue el de José Manuel Urcera. El piloto rionegrino volvió a marcar presencia con anticipación y su imponente estructura ya se encuentra dentro del predio, anticipando el movimiento que tendrá el autódromo durante los próximos días.

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De esta manera, Paraná comienza a tomar color de Turismo Carretera. Con el arribo progresivo de los equipos, motorhomes y estructuras de competición, el Club de Volantes Entrerrianos se prepara para recibir a una de las categorías más importantes y convocantes del automovilismo argentino.

La actividad oficial comenzará dentro de nueve días, pero el espectáculo ya empezó a sentirse en Sauce Montrull, donde el sonido de los motores y el movimiento de los equipos volverán a ser protagonistas de una jornada especial para los fanáticos entrerrianos del automovilismo.

TC club de volantes entrerrianos Sauce Montrull
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