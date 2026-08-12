Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil.

La instancia impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano reunió a representantes de 30 localidades entrerrianas y forma parte del proceso de actualización y fortalecimiento del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil de Entre Ríos, una herramienta para construir información territorial y mejorar la planificación de las políticas de Primera Infancia.

Con la participación de cerca de 50 personas de 30 localidades entrerrianas, se desarrolló una capacitación sobre el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil de Entre Ríos (Rucedier), destinada a referentes municipales responsables de relevar y actualizar la información de los espacios de cuidado y atención a la primera infancia.

Convenio con el ministerio

Actualmente son 56 las localidades que firmaron convenio con el ministerio por este registro, las 30 que participaron en esta ocasión son las que aún no se habían formado en la utilización del sistema. La actividad se enmarca en la Estrategia Provincial de Primera Infancia, que sostiene la Mesa Interministerial de Primera Infancia, particularmente en la línea de Educación y Cuidado, que tiene entre sus objetivos fortalecer estos espacios, mejorar su calidad educativa y promover el acceso universal a la educación inicial.

Durante la apertura, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó el compromiso de los gobiernos locales con las políticas destinadas a la primera infancia y valoró la posibilidad de continuar construyendo herramientas de manera articulada con los territorios. "La información es fundamental y se entrelaza con las políticas de Primera Infancia que llevamos adelante. Nos permite conocer de primera mano la realidad de las localidades y tener información para tomar mejores decisiones en el futuro vinculadas a esta franja etaria tan importante. Además, el compromiso de las diferentes localidades en la carga de estos datos nos posibilita acompañar a esos espacios que cuidan en las comunidades", sostuvo.

Actualización para municipios

La actualización del Rucedier constituye un proceso orientado a fortalecer el registro como una herramienta de planificación y monitoreo. Para ello, durante este año se desarrollaron distintas acciones que incluyeron el relevamiento territorial, la capacitación de usuarios del sistema, la actualización del sistema informático y la renovación de convenios. El proceso contempla además la identificación de referentes municipales, el relevamiento y la carga de información de los Centros de Desarrollo Infantil, junto con instancias de asistencia técnica y acompañamiento para quienes tienen a su cargo la actualización de los datos.

De esta manera, el registro permite construir una mirada más precisa sobre las características y necesidades de los espacios de cuidado de cada localidad. La capacitación reunió tanto a municipios que forman parte de la iniciativa MUNA como a localidades que actualmente no participan del programa, ampliando el alcance del proceso de fortalecimiento y promoviendo una mayor articulación entre la provincia y los gobiernos locales.