Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025

Luck Ra y Nicolás Behringer levantan la copa de la edición 2025 de La Voz Argentina ante una absoluta emoción luego de un gran recorrido por el reconocido programa. El integrante del Team Luck Ra, quien desplegó a lo largo de la temporada una versatilidad vocal imbatible, emocionó con su talento a millones de personas.

La noche del lunes se colmó de alegría y conmoción en La Voz Argentina cuando después de varios meses, y un camino lleno de aprendizajes y etapas pasadas, Nicolás Behringer se proclamó campeón del legendario programa.

Equipo de Luck Ra

Con absoluta emoción, una historia que dejó huella en miles de hogares que vivieron el camino del artista ganador, Nicolás consiguió la mayoría de votos para coronarse como La Voz Argentina de esta nueva edición junto a Luck Ra, quien comenzó este año como coach estrella y fue el único que puso su confianza en el consagrado ganador girando su silla en las audiciones a ciegas.

Con un brillante carisma característico, el artista cordobés se lució en su rol liderando un equipo de brillantes participantes dejando la vara alta en la decisión de cada etapa. Cada integrante fue único, con una voz atrapante que traspasó la pantalla y seguirán cautivando a personas con sus caminos que están solamente comenzando a transitar.